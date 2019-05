Hohennauen

Die Schüler der Kleinen Grundschule Hohennauen sind wachsame und erfolgreiche Klimadetektive. Sie erkunden Stromeinsparpotenziale, achten darauf, dass die Fernster nicht offen bleiben und das Licht ausgeschaltet wird, wenn sie den Unterrichtsraum verlassen.

Die Superhelden

Sie sammeln als kleine Hohennauener „Superhelden“ im Umfeld ihrer Schule Müll ein und sortieren ihn anschließend. Eine Unterrichtsstunde im Monat widmen alle Klassen Klimaschutzthemen. Angefangen hat alles mit der Übergabe von Messgeräten, Werkzeug und weiterem Zubehör zum Aufspüren von Energieeinsparpotenzialen im Schulhaus und der Gemeinde.

Großartige Auszeichnung

Es war der Beginn einer erfolgreichen Teilnahme der Kleinen Grundschule Hohennauen am Bildungsprogramm „Aktion Klima“, verbunden mit dem Wettbewerb Energiesparmeister. Nun hat die Wettbewerbsjury entschieden: Die Kleine Grundschule Hohennauen hat das beste Klimaschutzprojekt an Schulen im Land Brandenburg.

Die Photovoltaikplatten auf dem Insektenhotel sollen den Strom für eine Schulfunkanlage erzeugen. Quelle: Norbert Stein

An der Grundschule beginne angewandter Klimaschutz bereits ab der ersten Klasse, urteilt die Jury. Das erworbene Wissen würden die Schüler in vielseitigen Aktionen praktisch umsetzen, zum Beispiel am jährlichen Klima-Aktionstag. Durch ihre Bemühungen konnten sie den Energieverbrauch ihrer Schule bereits um zehn Prozent senken.

Noch nicht zu Ende

Die Kleine Grundschule gründete zudem ein Energienetzwerk, um den Austausch über den Klimaschutz mit anderen Schulen, der Gemeinde und regionalen Partnern zu fördern. Das Projektende bedeutet nun aber nicht, dass nun die Klimaaktivitäten enden.

Mitten in der EU

„Wir machen weiter“, sagen Schulleiterin Anke Bielig und Petra Rechcygier. So nimmt die Kleine Grundschule ab 2019 mit weiteren elf Schulen aus fünf weiteren Ländern der Europäischen Union an einem internationalen Projekt, insbesondere zur Förderung des Erfahrungsaustausches zu Klimaschutzaktivitäten an Bildungseinrichtungen teil. Dazu werden Anfang Juni Anke Bielig und Petra Rechcygier die Hohennauener Partnerschule in Bulgarien besuchen.

Die Kleine Grundschule Hohennauen hat den Energiesparer- Landeswettbewerb 2019 gewonnen. Schon im Foyer des Schulhauses wird zu Klimaprojekten informiert. Quelle: Norbert Stein

In einer Projektwoche vom 2. bis 6 September werden die Schüler sich mit erneuerbaren Energien beschäftigen, die Biogasanlage der Agrargenossenschaft Hohennauen besuchen und mit weiteren Partnern Klimaaktionen entwickeln.

2500 Euro für den Bundessieg

Insgesamt 299 Schulen hatten sich in diesem Jahr bei dem Wettbewerb des Bundesumweltministeriums beworben. Der Landessieger aus Hohennauen erhält für seinen Erfolg 2500 Euro, eine Projektpartnerschaft mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband und die Chance auf den mit weiteren 2500 Euro dotierten Bundessieg.

Voting beginnt

Um den Bundessieg im Wettbewerb der besten Klimaschutzprojekte konkurriert die Kleine Grundschule Hohennauen mit den Siegern aus den anderen Bundesländern. Wer Bundessieger wird, entscheidet eine Abstimmung auf www.energiesparmeister.de/voting. Wie alle Landessieger hat auch die Kleine Grundschule Hohennauen bis zum 5. Juni die Möglichkeit, Stimmen für ihr Klimaschutzprojekt zu sammeln.

Zu Gast bei Svenja Schulze

Verkündet wird der Bundessieger am 14. Juni bei einer Veranstaltung in Berlin. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat alle Landesssieger zur feierlichen Preisverleihung eingeladen. Die Kleine Grundschule Hohennauen wird mit drei Schülern dabei sein.

Schulleiterin Anke Bielig (rechts). Quelle: Norbert Stein

Das Preisgeld für den Landessieg wird die Schule für Hochbeete auf dem Schulhof verwenden. Außerdem für eine Schulfunkanlage, die mit Strom von Photovoltaikplatten auf dem Dach des Insektenhotels gespeist wird. Zudem sind weitere Vorhaben an der Grundschule in Vorbereitung.

Von Norbert Stein