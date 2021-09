Kleiner Bioladen in Rübehorst ist gefragt

Rübehorst

Größe ist keine Voraussetzung für Erfolg. Gerade in kleineren Dörfern wird oft ein reges Gemeinschaftsleben gepflegt, engagieren sich Einwohner für die ländliche Entwicklung. So auch in Rübehorst, dessen Dorfgemeinschaft beim diesjährigen Wettbewerb „Machen 2021“ des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, mit einem Projekt zur Dorf – und Spielplatzgestaltung erfolgreich war und zu den Gewinnern gehört.

Beschauliches Rübehorst hat einiges zu bieten

Rund 75 Einwohner leben in Rübehorst, einem Ortsteil der Gemeinde Großderschau. Es ist ein beschaulicher Ort mit einem Storchennest, mit Pferden, Alpakas, Schafen, Ziegen und weiteren Tieren. Im Sternencamp an der Dorfstraße umschwärmen Touristen den Nachthimmel über Rübehorst. Das Dorf hat neuerdings auch wieder einen Laden, in dem Einwohner, Urlauber und Kunden aus dem Umfeld einkaufen können.

Einladung in Rüberhorst. Quelle: Norbert Stein

Der Laden mitten im Dorf hat etwas Besonderes. „Bio & regional“ steht auf einer Tafel vor dem Haus, Rolf und Marion Mischke laden hier zur Einkehr ein. Der Bio-Laden wird einmal wöchentlich beliefert.

Projekt der kurzen Wege an der Grenze vom Havelland zu Ostprignitz-Ruppin

Das Projekt „Kurze Wege“ kennzeichnet Waren aus dem Umland von nicht mehr als 30 Kilometer Entfernung. Der Ort liegt an der Kreisgrenze zur Ostprignitz, wo das Ehepaar einen Bio-Laden übernommen hatte und nun in Rübehorst weiterführt. „Bio und Regionalität sind uns sehr wichtig“, sagt Marion Mischke. Sie und ihr Mann liegen mit dem Angebot in einem Ernährungstrend, der mittlerweile für viele Menschen zur Normalität geworden ist. Beide sind mit der Kundenresonanz sehr zufrieden.

Von Biobrot bis Seifenküche

Marion Mischke erklärt den Kunden gerne die Herkunft vieler Angebote. Der Laden ist vielfältig eingerichtet. Hinter dem Bedientisch liegen in einer Auslage unter anderem Sauerteigbrote aus der Bio-Bäckerei Vollkern aus Rohrlack, einem ostprignitzer Dorf unweit von Rübehorst. Auch handgefertigte Naturseifen aus der Wiesengeister Seifenküche von Sabine Baeslack (Sophiendorf) bereichern das Angebot. Aus dem Ländchen Rhinow kommt unter anderem regionales Gemüse zum Verkauf in die Rübehorster Ladenregale.

Stoffbeutel aus Gambia. Quelle: Norbert Stein

Marion Mischke macht auf Stoffbeutel aufmerksam, die eine Berlinerin anbietet und mit dem vollen Verkaufserlös ein Hilfsprojekt in Gambia unterstützt. Die Stoffbeutel werden in Gambia genäht auf einer Nähmaschine, welche ebenfalls auf diese Weise finanziert wurde.

Geöffnet ist der Bio- und Regionalladen in Rübehorst immer mittwochs von 8 bis 18 Uhr oder die Tafel „Bio & Regional“ vor dem Haus zeigt an, dass geöffnet ist. Für Urlauber vom Sternencamp, Einwohner, Fahrradtouristen und wer sonst noch möchte, besteht zudem die Möglichkeit, sich in der Saison fast täglich (Montag Ruhetag) von 9 bis 10 Uhr mit Lebensmittel, Obst Gemüse und Artikel des täglichen Bedarfs einzudecken.

Von Norbert Stein