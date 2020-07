Kleßen-Görne

Die Gemeinde Kleßen-Görne steckt in einer tiefen Finanzkrise. Die Gemeindevertretung konnte Anfang des Jahres nur einen defizitären Haushalt für das laufende Jahr beschließen. In dem Gesamtetat von 587 000 Euro der rund 350 Einwohner zählenden Gemeinde klaffte eine Lücke von 45 300 Euro.

Defizit im Haushalt

Das Defizit ist inzwischen auf 48 000 Euro angewachsen, weil inzwischen mehr Kinder aus Kleßen-Görne die Kooperationsschule Friesack besuchen und die Gemeinde dem Landkreis dafür eine hohe Schulumlage zu erstatten hat. Für einen Schüler sind es sogar 2000 Euro.

Insgesamt zahlt die Gemeinde für Kinder, die eine Schule außerhalb des Amtes Rhinow besuchen, rund 25 000 Euro Umlage an die jeweiligen Schulträger. Die eigentliche Kreisumlage „verschlingt“ 167 00 Euro aus dem Gemeindehaushalt und weitere 116 000 Euro sind es für die Amtsumlage. Für die eigentliche Arbeit in den Dörfern bleibt das wenigste Geld.

Steuersätze angepasst

Weil der Haushalt im Minus ist, musste die Gemeinde zur Erschließung von Einsparpotenzialen ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten und beschließen. Das Konzept beinhaltet unter anderen die Angleichung der Grundsteuersätze A und B an den Landesdurchschnitt. Weiterhin sparen möchte die Gemeinde bei den Ausgaben für die Dorfgemeinschaftshäuser und den Energiekosten.

Beim Kreis durchgefallen

Das Sicherungskonzept und den Haushalt hat die Gemeinde beim Landreis zur Genehmigung eingereicht. Doch die Untere Kommunalaufsicht hat sowohl dem Sicherungskonzept als auch dem Haushalt die Genehmigung verweigert. Man erkenne nicht den „überragenden Konsolidierungswillen“ der Gemeinde, so die Begründung.

Auf einer außerplanmäßigen Sitzung am Montagabend hatten die Abgeordneten von Kleßen-Görne nun zu entscheiden, ob sie fristgemäß bis zum 17. Juli Widerspruch einlegen gegen die Versagung der Unteren Kommunalaufsicht oder den Haushalt einschließlich Sicherungskonzept noch einmal überarbeiten.

Entscheidung nach intensiver Debatte

Die Abgeordneten entschieden sich nach ausgiebiger Diskussion einstimmig für die Überarbeitung. Der Entscheidung lag allerdings nicht die Überzeugung zugrunde, damit neue spürbare Einsparungspotentiale zur Verbesserung der Haushaltslage erschließen zu können. Die Abgeordneten folgten mit dem Beschluss vielmehr einer Empfehlung von Amtsdirektor Jens Aasmann, mit der Überarbeitung doch noch zu einem durch ein Sicherungskonzept gestützten und von der Kommunalaufsicht des Landkreises bestätigten Gemeindehaushalt 2020 zu kommen.

Auch Bürgermeister Paul Egon Zander sieht in der Überarbeitung die einzige Chance, als Gemeinde wenigstens noch in den verbleibenden Monaten des Jahres mit einem rechtskräftigen Haushalt wirtschaften zu können. An der klammen Finanzlage der Gemeinde wird sich damit allerdings nichts ändern. Sie wird sich – wie schon in den Vorjahren – nur die dringendsten Aufgaben leisten können.

Lediglich ein Jahr Zeitgewinn

Der Beschluss bedeute für die Gemeinde lediglich ein Jahr Zeitgewinn, sagte Detlef Ebert. „Nächstes Jahr werden wir wieder vor der gleichen finanziellen Station stehen“, fügte der Gemeindevertreter hinzu. Joachim Tessenow sagte, die Gemeinde verliere aufgrund der Haushaltslage weiter an kommunaler Selbstständigkeit. Das sieht auch Sven Leist so. Das gesamte Verfahren habe sein Demokratieverständnis beschädigt, sagte er.

Etat wird überarbeitet

Kämmerin Ellen Schütt wird für die Gemeinde nun den Haushaltsplan 2020 und das Sicherungskonzept überarbeiten und dabei sicherlich die von der Unteren Kommunalaufsicht unterbreiteten Vorschläge berücksichtigen. Nicht mehr in das Sicherungskonzept einfließen soll die seitens der Gemeinde erhobene Klage gegen die Kreisumlage 2019. An der Klage selbst hält Kleßen-Görne aber fest.

Auf einer weiteren außerplanmäßigen Sitzung im August werden die Abgeordneten über die neuen Entwürfe für Haushaltsplan und Sicherungskonzept entscheiden.

Von Norbert Stein