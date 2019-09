Kleßen-Görne

Bei den Landtagswahlen am 1. September entfielen in Kleßen-Görne 38 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen auf die Alternative für Deutschland (AfD). Von 305 wahlberechtigten Einwohnern der Gemeinde im Amt Rhinow haben sich 182 an der Landtagswahl beteiligt. Mehr als jeder dritte Wähler setzte sein Kreuz bei...