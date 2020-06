Im Juli öffnet das neue Kinderbuchmuseum

Kleßen

In einem Monat soll alles fertig sein. Anfang Juli wird gleich neben dem Spielzeugmuseum auf dem Gelände von Schloss Kleßen das neue Kinderbuchmuseum im Havelland eröffnet. Eigentlich wollte Ausstellungskuratorin Birgit Jochens schon in diesem Monat der ersten Besucher begrüßen in dem Museumshaus Schulweg 2.

Engagement in Berlin

Birgit Jochens – Jahrgang 1948 – studierte Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte. Sie leitete das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf von 1990 bis 2013. Noch heute engagiert sie sich für die Geschichte des Berliner Stadtteils.

Neue Aufgabe

Seit geraumer Zeit ist sie in Kleßen für die Vorbereitung und den Aufbau eines Kinderbuchmuseums verantwortlich. Die Arbeiten liefen gut und lagen auch im Zeitplan. Dann kam die Corona-Epidemie und brachte das gesellschaftliche Leben zum Erliegen.

Birgit Jochens und ihre Helfer kamen nur noch selten nach Kleßen und die Arbeiten zur Einrichtung des Kinderbuch Museums gerieten in Verzug. Der Zeitplan war nicht mehr zu halten. Nun, da die Corona-Einschränkungen teilweise wieder gelockert sind, wird auch an der Einrichtung des Kinderbuchmuseums wieder eifrig gearbeitet.

Kurz vor dem Abschluss

Die Herrichtung der vier Ausstellungsräume steht kurz vor dem Abschluss und so kann auch bald der Ausstellungsaufbau beginnen. „Die Arbeiten schreiten nun wieder gut voran“, sagt Birgit Jochens mit Vorfreude auf die Eröffnung in der ersten Julidekade.

Alte und neue Kinderwelt

Das neue Kinderbuchmuseum wird ebenso wie das benachbarte Spielzeugmuseum zum Eintauchen in die Kinderwelt vergangener Zeit einladen. Zudem bietet sich der Vergleich mit der Kinderwelt dieser Tage an. Präsentiert werden Kinderbücher aus der Sammlung Thiedig ( Berlin) mit eindrucksvollen Exemplaren aus den Anfängen des Kinderbuchs.

Dazu gehört auch das „Orbis sensualium pictus“ (1714) von Johann Amos Comenius. Gezeigt werden aufwendige Verwandlungsbücher von Lothar Meggendorfer, der 1878 seine Leser mit einer ausgeklügelten Papiermechanik, mit beweglichen Bildern unterhielt. Das Museum wird auch Jugendstil-Bilderbücher mit Illustrationen von Ernst Kreidolf, Elsa Beskow sowie Gertrud und Walther Caspari zeigen.

Klassiker sind dabei

Bilderbuch-Klassiker wie „Peterchens Mondfahrt“ bis hin zu künstlerisch anspruchsvollen west-ostdeutschen Produktionen der Nachkriegszeit werden zu sehen sein. „Auch ABC-Bücher und Fibeln aus rund 200 Jahren gehören zum Bestand“, macht Birgit Jochens Lust auf das Kinderbuchmuseum.

Vorgestellt wird zur Eröffnung auch die Sonderausstellung „Wie im Bilderbuch. Nachkriegszeit im Bilderbuch und in der Erinnerung von Zeitzeugen“, mit der sich das Haus am Projekt Krieg & Frieden vom Kulturland Brandenburg beteiligt.

Ein Bücherland

Havelländer bereichern die Sonderausstellung mit persönlichen Berichten und Begegnungen. „Das Havelland ist ein Bücherland“, so das Fazit von Birgit Jochens. „Hier gibt es eine Menge Leute, denen Bücher am Herzen liegen.“

Helfer gesucht

Wer seine Freude am Buch auch praktisch ausleben und andere damit anstecken möchte, den würde das Museum gern zum Mitmachen anstiften. Gesucht werden ehrenamtliche Helfer für die Betreuung des Museums. Wer Lust hat, sich in einer schönen Umgebung in einem interessanten kulturellen Umfeld zu betätigen, der kann sich Frithjof Hahn (info@spielzeugmuseum-havelland.de), Telefon 033235 29311, wenden.

