Kleßen

Noch immer ist das Leben auf dem Campingplatz in Kleßen von Meinungsverschiedenheiten zwischen Pächtern und Vorstand bestimmt. Die Bungalows auf dem Platz im Eigentum des Vereins Naturfreunde Kleßen werden verpachtet. Mit dem Pachterlös zahlt der Verein einen Kredit ab, der aufgenommen wurde, um den Platz zu kaufen. Das war notwendig, weil die Gemeinde Kleßen-Görne den Platz nicht im Gemeindeeigentum behalten wollte.

Zuerst auf dem Trockenen

Öffentlich bekannt wurden die Schwierigkeiten zwischen Vorstand und Pächtern, als eine neue Wasserleitung gelegt werden sollte und sich über Wochen nichts tat. Dann wurden tatsächlich fast alle Pächter an die Leitung angeschlossen. Diejenigen, die das Wort in der Auseinandersetzung führten, saßen weiter auf dem Trockenen. Zu ihnen gehörte Rinetta Vetterlein, die jetzt Wiencke heißt.

Plötzlich war Wasser da

Als der Klempner auf dem Platz das Wasser verlegte, habe der die Auskunft gegeben, „nach unten wird wegen Streitereien nicht verlegt und an der letzten Stelle wird die Leitung blind gemacht. Doch Rinetta Wiencke ließ nicht locker. „Erst, nachdem ich eine E-Mail geschrieben hatte und erklärte, dass ich das nicht so hinnehme und es als Mobbing zur Anzeige bringe, hatte ich plötzlich doch Wasser.“

Im Verein, der den Campingplatz Kleßen betreibt, romort es Streit um Wasser, Vorstand und Kommunikation Quelle: Joachim Wilisch

Das Wasserproblem scheint also erledigt, doch – so Rinetta Wiencke – werden weitere Mitglieder, die um Aufnahme in den Verein gebeten haben, konsequent abgelehnt, wenn sie dem Kreis um Rinetta Wiencke zuzuordnen sind. „Wir haben acht Wochen gewartet und immer wieder angefragt“, so Rinetta Wiencke. „Ein persönliches Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden ergab dann, dass keine Anfrage an den Schriftführer im Vorstand weitergeleitet wurde.

Antrag abgelehnt

Diese Verfahrensweise gipfelte darin, dass auch der Antrag von Michael Hartmann ohne Begründung abgelehnt wurde – der Widerspruch blieb unbeantwortet. Hartmann wollte dem Verein beitreten und bei einer Hauptversammlung für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. „Inzwischen hat man ihm gesagt, er könne nach der Vorstandswahl noch einmal einen Antrag auf Aufnahme stellen“, so Rinetta Wiencke.

Wahl dringend notwendig

Einen Vorsitzenden braucht der Verein dringend. Denn Iris Kahrau, bis Herbst vergangenen Jahres die Vereinsvorsitzende, trat zurück. Die Pächter befürchten, dass dem Verein aus dem Vorstandshandeln derzeit auch finanzielle Nachteile erwachsen. Rinetta Wiencke hat ein Beispiel: „Im Mai wurde ein Bungalow verkauft und die Käufer haben ordnungsgemäß alle Unterlagen eingereicht. Nach Wochen fragten diese bei Iris Kahrau, der ehemaligen Vorsitzenden nach und diese gab nur zur Auskunft, sie sei nicht mehr im Vorstand. Die Unterlagen seien an den Schriftführer weitergegeben worden.“

Die Pächter und der Vorstand haben Meinungsverschiedenheiten. Quelle: Joachim Wilisch

Inzwischen gebe es Hinweise, dass Iris Kahrau nun als „Beraterin“ des Vorstands fungiere und in dieser Funktion von dem Verkauf abgeraten habe. Rinetta Wiencke: „Dem Verein fehlen dadurch schon 300 Euro Pacht, Mitgliedsbeiträge und Betriebskosten.“ Insgesamt seien dem Verein schon über 3000 entgangen.

Termin steht fest

Die Pächter hatten dem Vorstand das Misstrauen ausgesprochen, um eine Neuwahl des Vorstandes anzusteuern. Dieser Termin ist nun am 28. Juli. Rinetta Wiencke befürchtet, dass der Vorstand, der zurzeit im Amt ist, wieder alles versucht, um Mitglieder auf seine Seite zu ziehen. „Uns geht es in erster Linie darum, jemand im Vorstand zu wissen der sich für die Interessen der Mitglieder einsetzt und der darauf achtet, dass der Vorstand die Regeln genauso befolgt, wie alle Mitglieder.“

Geänderte Satzung

Eine Satzungsänderung soll helfen. Ob das letztlich zum Frieden auf dem Platz beiträgt, steht in den Sternen.

Von Joachim Wilisch