Kleßen

Bei Feldarbeiten ist am Dienstagnachmittag zwischen Ohnewitz und Kleßen eine Strohpresse in Brand geraten. Das Feuer griff auf Teile des Feldes über. An den Löscharbeiten waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Rhinow, Stölln, Hohennauen und Rathenow beteiligt.

Von Kay Harzmann