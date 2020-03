Die Kutschen und Leiterwagen wurden zur Präsentation in Stellung gebracht und geputzt. Aus dem Backofengebäude wurde der Winter ausgekehrt und im Bauerngarten geharkt. Auf dem Kolonistenhof liefen in der letzten Woche die Vorbereitungen für die Freiluftsaison auf Hochtouren.

Die Malerin Larissa Weber eröffnet am Freitag mit einer Ausstellung in der Remise die Freiluftsaison auf dem Kolonistenhof in Großderschau. Quelle: Norbert Stein