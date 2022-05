Großderschau

Mit guter Laune und viel Geselligkeit hat der Heimatverein Großderschau am Sonntag den Wonnemonat Mai begrüßt. Schon am Vormittag sorgten die Großderschauer mit ihren Gästen für viel Regsamkeit auf dem Kolonistenhof. Einwohner, Vereinsmitglieder und Gäste hatten bereits zum Auftakt reichlich Gelegenheit beim traditionellen Maibaumaufstellen auf dem Kolonistenhof.

An Seilen ziehen die Männer den Maibaum hoch in die Luft, auch eine Leiter hilft dabei. Quelle: Norbert Stein

Dafür wurde zunächst in entspannter Atmosphäre Hand angelegt am Tag der Arbeit. Und damit wurde es auch so gemütlich auf dem Außengelände des Heimatmuseums in der Kleinderschauer Straße. „Alles ist vorbereitet.Wir können beginnen“, lockte Vereinsvorsitzende Helga Klein erfolgreich die Besucher zum Ort des Geschehens vor der Remise.

Großderschau: Maibaum ist zwölf Meter hoch

Dort standen die Helfer schon bereit, den auf einer Leiter liegenden zwölf Meter hohen Maibaum aufzurichten und in die richtige senkrechte Position zu bringen. Jörg-Dietrich Thiele als erfahrenes Vereinsmitglied für spezielle Aufgaben auf dem Kolonistenhof leitete die Aktion.

Franziska Klare ist aus dem Nachbardorf Siersdorf mit ihrer Tochter an ihrem Flohmarktstand. Quelle: Norbert Stein

Bevor er die dafür notwendigen Kommandos gab, warf er noch einen prüfenden Blick auf den Maikranz und rückte dabei noch einmal die Bänder zurecht. Alles stimmte und es konnte losgehen.

Maibaum-Aufstellen: „Langsam anziehen“

„Langsam anziehen “, rief Thiele den schon auf das Kommando wartenden Männern zu, die mit vier rund 25 Meter langen Seilen den Maibaum aufrichteten, während weitere Helfer das untere Ende des Maibaumes in ein zuvor schon ausgehobenes tiefes Loch setzten. Thieles prüfender Blick hangelte sich am Maibaum in die Höhe. Er rief den Männern an die Seilen zu, „noch etwas nach rechts anziehen“. Gesagt, getan. Der Maibaum war gerade und bekam nun noch die nötige die nötige Standfestigkeit in der Erde. Das Werk ist vollbracht und die Besucher bedachten die sehenswerte Aktion mit viel Beifall, während der Kranz in luftiger Höhe für einen optischen Hingucker sorgte und der Wind mit den Bändern spielte.

Nun ist er aufgestellt: der Maibaum auf dem Kolonistenhof. Quelle: Norbert Stein

„Das Maibaumaufstellen ist eine schöne Tradition und immer wieder ein Frühlingserlebnis“, sagte Jörg- Dietrich Thiele nach getaner Arbeit. „So ist es“, fügte Karsten Muhs hinzu, der zuvor an einem Seil geholfen hatte den Maibaum aufzurichten. „Fehlt nur nach die Sonne“, bemerkte ein Besucher und schaute dabei zum bewölkten Himmel, aus dem anschließend auch ein paar Regentropfen fallen. „Die Sonne tragen wir alle und besonders heute am 1. Mai im Herzen“, antwortete Helga Klein gewohnt schlagfertig und animierte die Besucher zu einem Bummel über den Kolonistenhof, der sich an dem Festtag als Trödelmarkt mit zwölf Ständen präsentierte.

Joachim Lindenberg macht Musik. Quelle: Norbert Stein

Großderschau: Joachim Lindenberg macht Musik

Joachim Lindenberg aus Rhinow lockte mit einem vielfältigen Angebot rund um die Musik. Doch dabei allein beließ es der pensionierte Musiklehrer nicht. Er spielte an seinem Stand auf Gitarre und Flöte Frühlings- und Liebeslieder. Die Flöte schenkte er anschließend einem Mädchen. Sie fand das Instrument schön und möchte nun Flöte spielen lernen.

Franziska Klare ist aus dem Nachbardorf Siersdorf zum Trödelmarkt auf dem Kolonistenhof gekommen. „Die Atmosphäre ist prima“ sagt sie gut gelaunt, wozu sicherlich auch sorgte, dass sie schon zu Beginn des Maifestes Kleider, Spiele und Dekos verkaufen konnte. Die Rathenower Spinnweben sponnen in der Remise Wolle und Jana Harder präsentierte vor dem Veranstaltungshaus Pferdebilder. Mit Kuchen, Buletten und Hackbraten aus dem Lehmbackofen sorgte der Heimatverein für eine gute Verköstigung der Besucher. Und dazu wurde natürlich auch das erste Maibier gezischt.

Von Norbert Stein