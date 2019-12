Kredit für neue Bauflächen

Rhinow

Spätestens auf der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend dürfte den Abgeordneten der Umfang des Vorhabens mit aller Deutlichkeit klar geworden sein. Für die Vorbereitung und Erschließung eines neuen kleinen Wohngebietes Turmstraße/ Schönholzer Weg werden nach einer ersten groben Schätzung der Bauverwaltung rund eine Millionen Euro notwendig.

Später fließt Geld zurück

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke fließt dann auch wieder Geld in die Kasse. Doch für die Vorbereitung und Erschließung muss die Stadt in Vorleistung gehen. Allein wird sie dazu nicht in der Lage sein. Dazu ist ein Kredit notwendig.

SVV entscheidet

Das Amt Rhinow wird nun die genaue Kredithöhe ermitteln und die Bewilligung prüfen. Amtsdirektor Jens Aasmann sieht dafür gute Chancen. „Wir haben auch keine andere Möglichkeit“, fügte Bürgermeister Stefan Schneider hinzu. Voraussichtlich im Februar werden die Stadtverordneten abschließend über die Kreditaufnahme entscheiden.

Noch ein Flurstück

Für das neue kleine Wohngebiet hat die Stadt von der BVVG zwischen der vorhandenen Bebauung Am Mühlenberg und dem Schönholzer Weg eine insgesamt 10 200 Quadratmeter große Fläche erworben. Mit dem Vertrag hat sich die Stadt zudem die Kaufoption für einen weiteres Flurstück auf der anderen Seite vom Schönholzer Weg gesichert.

Wenn die Abwasserrohre verlegt sind, soll die Turmstraße saniert werden. Quelle: Norbert Stein

Die Stadt hat die Aufstellung eines Bebauungsplanes auf den Weg gebracht. Damit möchte sie im ersten Schritt die Voraussetzungen zur Bebauung von 10 Grundstücken schaffen. Erwirbt die Stadt in den kommenden Jahren auch das zweite Flurstück, könnte sie weitere elf Baugrundstücke anbieten.

Verband ist bereit

Bis die ersten Fundamente gesetzt werden können sind zunächst umfangreiche Erschließungsarbeiten notwendig. Der unbefestigte Schönholzer Weg ist auszubauen. Der Wasser- und Abwasserverband lässt eine Gebrauchtwasserleitung verlegen. Der Verband will die Grundstücke an die öffentliche Abwasserentsorgung anschließen. Damit das Abwasser aus dem zukünftigen Wohngebiet in das zentrale Leitungsnetz im Stadtgebiet fließen kann, müssen auch Abwasserrohre unter der Turmstraße gelegt werden.

Danach wird saniert

Die Stadt müsste nach der Verlegung der Abwasserrohre die Turmstraße sanieren. Für die Straßenbaumaßnahme einschließlich Regenentwässerung und Beleuchtung kann das Bauamt nun auch die Planungen erstellen lassen.

Verkauf nicht vor 2021

Die Stadtverordneten haben am Donnerstag zugestimmt und für die Planungsleistungen rund 25 000 Euro bewilligt. Die Stadt wird die Baugrundstücke nach heutigem Stand und Abschluss der Erschließungsarbeiten für etwa 35 Euro pro Quadratmeter veräußern. Damit ist aber nicht vor 2021 zu rechnen.

Von Norbert Stein