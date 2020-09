Görne/Hohennauen

Maria Mundry schwärmt für die Landwirtschaft. „Seitdem ich als Kind einen Fuß in einen Kuhstall gesetzt habe, wollte ich Landwirtin werden“, erzählt sie vor einer Wiese hinter dem elterlichen Grundstück in der Lindenstraße in Görne.

Auf der Wiese weiden schwarze und rote Angus-Rinder. Die kleine Herde gehört zur Schwarze-Kuh-Farm, die Maria Mundry seit fünf Jahren mit Unterstützung ihrer Familie in Görne betreibt. Görne gehört zum Wahlkreis des CDU-Bundestagsabgeordneten Sebastian Steinecke.

Anzeige

Kindheitstraum erfüllt

Auf einer Landschaftstour in der Region besuchte Steinecke am Donnerstag die Schwarze-Kuh-Farm und erfuhr von Maria Mundry, dass ihr Kindheitstraum mit einer Ausbildung zur Landwirtin, einem Studium der Agrarwissenschaften, zeitweiliger Tätigkeit in der landwirtschaftlichen Forschung und weiteren beruflichen Stationen in Erfüllung gegangen ist. Mundry ist inzwischen beim Kreisbauernverband Ostprignitz-Ruppin Geschäftsführerin. Und auch mit ihrem Nebenerwerbsbetrieb befindet sie sich in der Erfolgsspur.

Weitere MAZ+ Artikel

Angus-Rinder sind rührige und robuste Tiere, die ganzjährig auf der Weide bleiben. Quelle: Norbert Stein

55 Angus-Rinder hält Maria Mundry derzeit auf kleinen Weiden in Görne, Warsow, Jahnberge und Eichberge. Insgesamt sind es rund 60 Hektar Weide, auf denen sich die Rinder ganzjährig ausschließlich von Gras und Heu ernähren. Diese Art der Landwirtschaft sichert eine natürliche Haltung der Rinder aus eigener Aufzucht. Das Fleisch wird in einem Online- Shop und auf Berliner Märkten angeboten. Auch eine Direktabholung in Görne ist möglich.

Zustellung im Eilversand

Die Kunden bestellen ihre Fleischpakete, bevor die Rinder geschlachtet werden. Die Online-Bestellungen werden den Kunden im Eilversand zugestellt. Die Vermarktungsschiene funktioniere gut und sichere den Verkauf des gesamten Fleisches, vom Filet bis zum Suppenknochen, so Mundry.

Rinder schlachten lässt die Schwarze-Kuh-Farm viermal im Jahr auf einem Schlachthof in Brandenburg. Insgesamt wird jährlich das Fleisch von 12 bis 14 Rindern vermarktet.

Vertrag mit Spitzenrestaurant

In Görne können Kunden aber auch Angus-Rinder leasen. Sechs Leasingverträge hat Maria Mundry derzeit abgeschlossen mit Kunden aus Leipzig, Berlin und anderen Regionen. Auch ein Berliner Spitzenrestaurant habe sich mit einem Leasingvertrag Angus-Fleisch aus Görne gesichert, erzählt die Hofchefin und erklärt wichtige Finanzierungsmodalitäten.

Der Leasingnehmer zahle als Einstieg 300 Euro für ein drei Monate altes Kalb und anschließend etwa 24 Monate lang eine Rate von jeweils 85 Euro. „Angus-Rinder stehen das ganze Jahr auf der Weide und zeichnen sich durch eine hervorragende Fleischqualität aus“, erklärte Maria Mundry und reichte dem Gast hausgemachte Wurst – hergestellt aus dem Fleisch der speziellen Rinderrasse – und Schinken als Kostprobe.

Geschäftsfeld mit Zukunft

Sebastian Steineke bescheinigte Maria Mundry, mit der Online-Vermarktung ein Geschäftsfeld mit Zukunft erschlossen zu haben. Am Bedarf gemessen, könne sie die Online-Vermarktung durchaus noch ausbauen, sagte die Landwirtin. Doch es gebe Gründe, die dem entgegenstehen.

So setze der Nebenerwerb zeitliche Grenzen, zudem wären für eine Erweiterung weitere Flächen notwendig. Doch zusätzliches Land gebe es kaum zu pachten und für einen erschwinglichen Preis auch nicht zu kaufen, sagte Mundry, die mit ihrer Familie ein Haus baut in Görne.

Meinungsaustausch zwischen Sebastian Steineke und Peter Wilke, Geschäftsführer der AG Hohennauen, während der Maisernte auf einem Feld bei Wassersuppe. Quelle: Norbert Stein

Nach dem Besuch in Görne fuhr Steineke zur Agrargenossenschaft Hohennauen, wo ihn Geschäftsführer Peter Wilke über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest auf die betriebliche Schweineproduktion informierte.

Nachwuchsgewinnung, schwacher Milchpreis und Düngeverordnung waren weitere Diskussionspunkte, wie auch die zunehmende Sensibilität einiger Bewohner gegenüber einem notwendigen Landwirtschaftsverkehr in den Dörfern. Dann ging es mit dem Abgeordneten zur Maisernte auf einem Feld bei Wassersuppe.

Von Norbert Stein