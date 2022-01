Hohennauen

Der Wind spielt mit dem Schilf am Ufer des Hohennauener Sees. Gelegentlich kreisen gefiederte Gäste über das Gewässer und durchdringen mit ihren Lauten ein ziemlich diesiges Wetter.

Einige Spaziergänger schnuppern frische Luft. Ansonsten herrscht saisonbedingt Stille am See der sich von Hohennauen bis Ferchesar erstreckt. Auch der Bootssteg am Ende der Seestraße in Hohennauen macht da keine keine Ausnahme. Jahreszeitlich bedingt eigentlich auch eine Normalität.

Das sagt Rhinows Amtsdirektor

Doch der Schein kann auch trügen. Das Tor zum Steg ist offen. Vom Steg sind die Bohlen nicht abgenommen, wie in vielen Jahren zuvor aus Vorsorge vor Witterungseinflüssen und einem im Winter oft steigenden Pegelstand.

Auch haben im Sommer 2021 nur gelegentlich Boote dort vor Anker gelegen. Und wie es ab dem Frühjahr wird, scheint nach heutigem Stand zumindest offen zu sein.

Eine Infotafel zum Wassertourismus am Hohennauener Steg. Quelle: Norbert Stein

Ob zum Saisonbeginn entschieden ist, wer den Steg betreiben wird, ist noch immer nicht abschließend entschieden. „Das Verfahren vor dem Landgericht Potsdam dauert noch an. Leider kann ich mehr dazu noch nicht sagen“, erklärt Rhinows Amtsdirektor Jens Aasmann, der als Verwaltungschef die Interessen der Gemeinde Seeblick wahrnimmt.

Gemeinde betrieb den Steg einst selbst

Die Gemeinde ist Eigentümerin des in den 90er Jahren errichteten kommunalen Bootssteges im Ortsteil Hohennauen. Sie betrieb die Verpachtung der Anlegeplätze und die Unterhaltung des Bootssteges zunächst selbst. Der Wassertourismus auf dem See entwickelte sich mit den Jahren stetig und so waren auch die Anlegeplätze in Hohennauen gut nachgefragt.

Der Hohennauener See. Quelle: Norbert Stein

Damit stiegen neben dem Aufwand auch die Kosten für die Betreuung und Unterhaltung des Bootssteges. 2014 beschloss die Gemeinde, die Betreibung und Unterhaltung der Anlage für zunächst 15 Jahre mit vertraglicher Verlängerungsoption an einem privatem havelländischen Wassertouristiker mit Hausbootverleih zu verpachten. Grundsätzliches und Einzelheiten wurden vertraglich geregelt.

Pachtvertrag bis 2029 geschlossen

Die Gemeinde gestattete dem Pächter die Anlegeplätze zu verpachten, aber auch für seine Hausboote zu nutzen. Der Pächter sollte aber auch für den Ausbau der Infrastruktur der Anlage und einer Erweiterung mit zusätzlichen Anlegeplätzen sorgen.

Der Bootssteg in Hohennauen. Quelle: Norbert Stein

Die Infrastruktur hat der Pächter dann auch teilweise verbessert. Mit der Erweiterung der Anlage für weitere Anlegeplätze ging es indes nicht vorwärts. Der Pächter unterbreitete dafür zwar verschiedene Varianten, die aber allesamt keine sichtbaren Fortschritte brachten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unter den Kommunalpolitikern wuchs die Unzufriedenheit, weil ihrer Auffassung nach der Pächter Vereinbarungen und gegebene Zusagen nicht einhielt. 2019, im September, beschloss die Gemeindevertretung den Pachtvertrag außerordentlich und mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Sie forderte den Betreiber auf, die Anlage bis Ende November des Jahres zu beräumen. Weil sich beide Seiten aber nicht einig wurden, muss nun das Gericht entscheiden.

Von Norbert Stein