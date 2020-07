Gülpe

Fußball gespielt wird auf dem Sportplatz in Gülpe schon lange nicht mehr. Der örtliche Förderverein der Feuerwehr kümmert sich heute um den Platz und nutzt ihn für Wettkämpfe. Deutschlandweit und über Ländergrenzen hinaus bekannt geworden ist der Sportplatz aber mit dem Westhavelländischen Astrotreff.

Jedes Jahr Ende August oder Anfang September kommen rund 80 Hobbyastronomen nach Gülpe. Auf dem Sportplatz richten sie ihre Fernrohre auf den dunklen Nachthimmel zum gemeinsamen Sternegucken mit Besuchern. Den 10. Westhavelländischen Astrotreff Ende August diesen Jahres musste der Förderverein Sternenpark Westhavelland allerdings Corona bedingt absagen.

Drei Wohnmobilstellplätze vorhanden

Zu den Sternen geguckt wird in Gülpe aber dennoch, erfuhr Landrat Roger Lewandowski ( CDU) auf seiner diesjährigen Informationstour im Amt Rhinow in dem Dorf mit einem dunklen Nachthimmel, der Sternengucker ins Schwärmen versetzt.

Auf dem Sportplatz wurden dafür drei Wohnmobilstellplätze geschaffen. Das Angebot wird gut genutzt, besonders an den Wochenenden.Um alle Anfragen berücksichtigen zu können müssten es aber mehr Wohnmobilstellplätze sein. Dafür seien auf dem Sportplatz aber der deutschen Campingplatzverordnung zufolge weitere Voraussetzungen notwendig.

Wasseranschluss fehlt noch

Dennoch fehlten Gebrauchtwasseranschluss nennt Ingolf Hammer vom Förderverein Sternenpark als Beispiel. Der Anschluss soll aber demnächst verlegt werden. „Um den Bedarf in Gülpe besser abzudecken, können Sternengucker auch den Biwak- Platz an der Gülper Havel nutzen“, sagte Claudia Hesse, Mitarbeiterin der Naturparkverwaltung Westhavelland, und machte dem Landrat mit schönen Fotos vom dunklen Nachthimmel Lust auf einen Besuch beim nächsten Astrotreff.

Claudia Hesse von der Naturparkverwaltung macht Landrat Roger Lewandowski mit Fotos Lust auf einen Besuch des Astrotreffs in Gülpe. Quelle: Norbert Stein

Weil auch auf dem Biwak- Platz noch ein Gebrauchtwasseranschluss fehlt, werde derzeit über einen Trinkwasserbrunnen im Dorf nachgedacht, fügte Godehard Schmidt-Berschet vom Gülper Ortsbeirat hinzu. Zudem hält er das Aufstellen einer Biotoilette für notwendig – als Ersatz für das abseits des Biwak-Platzes stehende Dixi-Klo.

Höherer Unterhaltungsaufwand

Weil der Platz auch von Wasserwanderern und als Badestelle gut genutzt wird, macht sich ein höherer Unterhaltungsaufwand einschließlich Müllentsorgung notwendig. Auch dafür müsse man Lösungen finden, so der Mann vom Ortsbeirat. Ähnliche Probleme hatte der Landrat schon zuvor bei einem Besuch in Hohennauen an der neu gestalteten Seebadestelle mit Kommunalpolitikern und Wirtsleuten erörtert, mit anschließender Stippvisite bei der Ortsfeuerwehr.

Ingolf Hammers Frau Jordis ist Künstlerin. Sie hat in Gülpe ein Atelier mit Pension. Es ist die Kreativoase. Zunehmend mehr Urlauber würde der Sterne wegen nach Gülpe kommen. In ihrer Kreativoase seien es etwa 40 Prozent, sagte Jordis Hammer dem Landrat.

Zusätzliche Beobachtungsplätze geplant

Sie ist auch Vorsitzende des Vereins Kunst und Kultur Havelland, der sich auch in Gülpe engagiert und für Sternengucker auf ehemaligem Gartenland zusätzliche Beobachtungsplätze schaffen möchte. Voraussetzung dafür ist ein Bebauungsplan, für dessen Finanzierung dem Verein derzeit allerdings die notwendigen Mittel fehlen.

Beobachtungsplätze sind auch Jens Aasmann als Amtsdirektor und Vorsitzender des Fördervereins Sternenpark wichtig. Der Förderverein und die Naturparkverwaltung haben zwar neun Beobachtungsplätze benannt. Im Natur- und Sternenpark ausgewiesen sind sie in der Landschaft aber nicht.

Vorschlag: Bewegliche Beobachtungswagen

„Dafür fehlen noch die Voraussetzungen“, sagte Jens Aasmann und nannte dafür eine 10 mal 10 Meter große befestigte Stelle zum Aufstellen von Fernrohren, Sitzmöglichkeiten, Wetterschutz und Stromanschluss als wünschenswerte Ausstattung.

Ein weiteres Problem: Die Beobachtungsplätze liegen im Landschaftsschutzgebiet. Lewandowski regte deshalb an zu prüfen, ob man auch bewegliche Beobachtungswagen nutzen könnte, für die keine Genehmigung notwendig wäre. Guido Quadfasel, Bürgermeister von Havelaue, erhofft sich zudem auch Impulse von einer Beratung beim Tourismusverband Havelland zum Projekt „Dorfwiese“ zur Schaffung von zusätzlichen Wohnmobilstellplätzen in den Orten.

