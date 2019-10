Der Verein Gesund in die Zukunft hat in Spaatz die Streuobstwiese, die er betreut, weiter bepflanzt. Dazu haben alle Dorfbewohner selbst Pflanzen gebracht. Außerdem wurde ein Bauwagen vorgestellt, in dem sich in absehbarer Zeit eine Mutter-Kind-Gruppe treffen soll.