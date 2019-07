Rhinow

Die Sonne meinte es am Nachmittag zu gut mit dem Sommerfest der neuen Seniorenwohngemeinschaft in Rhinow. Die Quecksilbersäule war auf über 30 Grad Celsius gestiegen.

Fast alle waren da

Erfrischendes Wasser war das begehrteste Getränk. Der Kaffee rückte ausnahmsweise in den Hintergrund. Die Bewohner suchten sich ein schattiges Plätzchen oder blieben gleich auf ihrem Zimmer. Zur Eröffnung des Sommerfestes am Vormittag im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss des Hauses waren aber fast alle Bewohner gekommen.

Kinder begeistern Senioren

Die Mädchen und Jungen der Kita „ Otto Lilienthal“ Stölln führten ein Programm auf. Die Lieder und Gedichte gefielen und die Kinder bekamen von den Senioren viel Applaus für ihre Darbietungen. Das Sommerfest war gleichzeitig die offizielle Einweihung der Seniorenwohngemeinschaft Straße der Jugend in Rhinow.

Die Kita „Otto Lilienthal“ Stölln führte ein Programm auf. Quelle: Norbert Stein

Stefan Schneider, Bürgermeister der Stadt, gratulierte Petra Friedrich, Chefin der Hauskrankenpflege „ Ländchen Rhinow“ zu der neuen Einrichtung. Den Bewohnern wünschte der Bürgermeister gemeinsam mit Melanie Kolbatsch, Geschäftsführerin der Westhavelländischen Service- und Immobiliengesellschaft, „schönes Wohnen sowie viel Unterhaltung und Abwechslung in der Gemeinschaft“.

Hilfe im Alltag

Schneider hatte schon zu verschiedenen Anlässen betont, dass die Seniorenwohngemeinschaft das soziale Angebot in Rhinow bereichere. „Das bietet älteren Menschen die Möglichkeit, weiter in gewohnter Umgebung zu wohnen, auch wenn sie Hilfe benötigen und Betreuungsangebote notwendis gind, um den Alltag zu bewältigen.“

Von zehn zu zwölf

Die Wohnungsgesellschaft Westhavelland (WWH) als Eigentümerin investierte rund eine Millionen Euro in die Sanierung sowie den Um- und Ausbau von zehn Wohnungen in der Straße der Jugend zu einer Seniorenwohngemeinschaft mit nunmehr zwölf Wohneinheiten, Gemeinschaftsräumen und sozialen Angeboten. Jeweils zwei Mieter nutzen gemeinsam ein Bad.

Wachsende Gemeinschaft

In einer kleinen Küche können sie sich Mahlzeiten zubereiten. Zumeist brutzeln und kochen die Mieter aber in einer Gemeinschaftsküche. Seit den erste Vorbereitungen und Planungen hat die WWH die Hauskrankenpflege „ Ländchen Rhinow“ an ihrer Seite. Sie betreibt bereits in der Wilhelm-Külz-Straße zwei Seniorenwohngemeinschaften mit insgesamt 15 Plätzen und kümmert sich nun auch um die neue Einrichtung in der Straße der Jugend. Hier investierte sie in Einrichtung und Ausstattung.

Bürgermeister Stefan Schneider (li.) und die WSI wünschen Petra Friedrich (3.v.li.) viel Erfolg mit der neuen Seniorenwohngemeinschaft. Quelle: Norbert Stein

Die ersten Mieter sind im März eingezogen. „Inzwischen ist die Seniorenwohngemeinschaft bereits ausgelastet“, erklärte Petra Friedrich, die Geschäftsführerin der Hauskrankenpflege „ Ländchen Rhinow“, beim Sommerfest.

Stammbelegschaft steht

Als Stammbelegschaft werden sich sieben Mitarbeiter um die neue Seniorenwohngemeinschaft kümmern. Derzeit sind es noch 13 Mitarbeiter, von denen einige eingearbeitet werden und im August nach Sieversdorf wechseln, wo Petra Friedrich in der sanierten alten Schule ebenfalls eine Seniorenwohngemeinschaft eröffnet.

Von Norbert Stein