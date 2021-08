Stölln

Als Hobbyhistoriker beschäftigt sich Michael Mirschel insbesondere mit den Luftkämpfen des Zweiten Weltkrieges im Havelland. Wichtige Ergebnisse seiner Recherchen zeigt er nun in einer bemerkenswerten Ausstellung im Lilienthal-Centrum in Stölln.

Ursprünglich wollte Michael Mirschel die Ergebnisse seiner Nachforschungen schon am 14. Januar vorigen Jahres der Öffentlichkeit vorstellen, damit auf den Tag genau 75 Jahre nach den verheerenden Luftkämpfen im Havelland. Jedoch fehlte ihm zunächst die notwendige Zeit und auch die erforderliche Energie für ein solches Vorhaben. Auch die Corona-Pandemie führte zu Verzögerungen. Am Sonntag – und damit anderthalb Jahre später als geplant – konnte er nun endlich die Ausstellung „Der Luftkrieg im Havelland“ eröffnen. Dazu waren viele Geschichtsinteressierte, Hobbyforscher und Bewohner aus dem Ländchen Rhinow in das Lilienthal-Centrum gekommen. Ihre Begrüßung hatte Horst Schwenzer, Vorsitzender des Otto-Lilienthal- Vereins, als Hausherr des Museums übernommen.

Verein war anfangs zurückhaltend

Der Verein habe zunächst überlegt, ob er der Ausstellung in einem Otto Lilienthal gewidmeten Museum zustimmt, sagte Schwenzer. Lilienthals Anliegen sei gewesen, die Fliegerei der Völkerverständigung zu widmen, erklärte der Vereinsvorsitzender. Letztlich habe man dem Anliegen von Michael Mirschel zugestimmt, weil die Geschehnisse jener Tage zur Geschichte gehören, so Schwenzer. „Es ist eine bemerkenswerte, bei weitem nicht alltägliche Ausstellung zur Regionalgeschichte“, sagte der Stöllner Ortsvorsteher Ingo Dahlmann, nachdem er sich die zur Ausstellung gehörenden drei Anschauungstafeln und drei Vitrinen mit Fundstücken von abgestürzten Bombern angeschaut hatte. Zuvor hatte Mirschel die Vitrinen mit Ausstellungstücken aus Görne, Friesack und weiteren havelländischen Regionen wie Bruchteile von Tragflächen, Kabelreste und Teile von Funkanlagen sowie den mit den Überschriften „Die Mission“, „Ein schwarzer Tag für die Luftwaffe“ und „Schwere Verluste für die 390. Bomb- Groub“ versehenen Tafeln enthüllt.

Die Ausstellung weckt lebhaftes Interesse. Quelle: Norbert Stein

Den Gästen erzählte Mirschel, wie er Hobbyhistoriker wurde, nannte Beweggründe, Erlebnisse und Begegnungen. „Für mich war immer klar, dass ich meine historischen Nachforschungen auf keinen Fall in einem Ordner verschließe, sondern auf den Luftkampf im Havelland von 14. Januar 1945 aufmerksam machen möchte“, sagte Mirschel. Erstmals in Berührung mit den Ereignissen jenes Januartages kam er beruflich.

Als am 26. September 1999 bei Strodehne die Überreste einer BF109 ausgegraben wurden, hatte er sich als Ordnungsamtsleiter in Rhinow mit der ungenehmigten Aktion zu beschäftigen. Der Forscherdrang war damit in ihm da noch nicht geweckt. Aber es gab einen Tag ,der alles verändern sollte. Am 10. Januar 2017 erhielt er vom Europäischen Army Depot aus Bruchmühlen-Miesau eine Anfrage zur Suche nach einem im Januar 1945 „abgestürzten Bomber“ im Raum Görne im Amt Rhinow.

So erwachte die Mirschels Neugierde

Kontakte wurden geknüpft, Mirschels Neugierde war endgültig geweckt und mit Historikern der DPAA (Defense POW/MIA Accounting Agency) war er zur Suche nach der Absturzstelle bei Görne für den 13. April 2017 vor Ort verabredet. Wie sich bei mehreren Untersuchungen herausstellte, sind bei Görne zwei Bomber abgestürzt. Das Trümmerfeld erstreckte sich über zwei Quadratkilometer. Eine Anfrage erhielt er zum Absturz eines amerikanischen Bombers bei Garlitz. Der Hobbyhistoriker nahm auch dazu Nachforschungen auf und bekam Unterstützung von Karl Heinz Dieckmann aus Garlitz.

Bei dem Absturz des Bombers kam auch Pilot Jonston ums Leben. Die Ergebnisse seiner Nachforschungen teilte Mirschel dessen Sohn mit, den er dann später mit seiner Frau auch in Amerika besuchte. Die Schicksale und die Geschichte um die Piloten der in Görne und Garlitz abgestürzten Flugzeuge sind Teil der Ausstellung im Lilienthal-Centrum, zu der Ergebnisse und Funde weiterer Nachforschungen gehören. Die Nachforschungen führten Michael Mirschel auch nach Großbritannien zum Parham Airfeld, dem Heimatflughafen der 390. Bomb-Groub.

186 Bomber der britischen Luftwaffenstaffel waren dort am 14. Januar zum Angriff auf ein Öltanklager in Derben (Elbe) gestartet.

Von Norbert Stein