MAZ-Radtour 2021: Vom Touristenort Stölln ins Bessarabien Dorf Schönholz

Stölln

Im lässigen Schritt schiebt Holger Behrendt seine Schubkarre am späten Nachmittag die Stöllner Dorfstraße entlang. Der Justizbeamte im Ruhestand und gebürtige Stöllner hat gerade seinem Sohn geholfen, der aus Berlin zurückgekehrt ist und am anderen Ende der Dorfstraße ein Haus gebaut hat. Holger Behrendt versteht, warum sich sein Sohn für Stölln entschieden hat, denn er lebt selbst gern hier.

„Durch das Flugzeug und das Lilienthal-Centrum sind wir ein Urlauberort, es ist viel Bewegung im Dorf“, erzählt der 64-Jährige den MAZ-Redakteuren Sebastian Morgner und Christin Schmidt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die beiden treffen Holger Behrendt auf ihrer zweiten Etappe der MAZ-Radtour durch das Ländchen Rhinow und erfahren, dass seine Frau Ute Behrendt im Lilienthal-Verein aktiv ist und im Besucherzentrum der „Lady Agnes“ arbeitet.

Hier machen die beiden Radler natürlich auch Halt und treffen an diesem Nachmittag – wie erwartet – auf viele weitere Besucher aus nah und fern. Darunter auch Annegret Funke-Abel, die mit ihrer Freundin aus Braunschweig eine Tour durch die Region macht.

Nach Jahrzehnten wieder zurück in Stölln

„Ich bin in Spaatz im Pfarrhaus geboren. Als Kinder sind wir hier oft Eiertrudeln gegangen, eine tolle Tradition“, erinnert sich die Berlinerin. Für sie ist es der erste Besuch der „Lady Agnes“. Die Landung der IL62 auf dem Stöllner Acker hatte sie 1989 im Fernsehen gesehen, nun sieht das Flugzeug zum ersten Mal und ist begeistert.

Etwa 300 Menschen leben in Stölln, dazu gehören seit vier Jahren auch Ralf Brennert und seine Frau Gudrun. Sie zogen aus Berlin-Reinickendorf ins Ländchen Rhinow und genießen an diesem Nachmittag das Landleben bei einem Spaziergang mit Hündin Frieda. Frieda stammt aus Rumänien. Vor drei Wochen hatten Brennerts sie aus einem Tierschutzprogramm zu sich geholt. Schüchtern und ängstlich erkundet die Hündin ihr neues Zuhause.

Zur Galerie Die zweite Etappe der MAZ-Radtour 2021 führte Christin Schmidt und Sebastian Morgner unter anderem zur „Lady Agnes“ in Stölln, den Kastanienweg in Neuwerder entlang und vorbei am alten Konsum in Schönholz.

Wenn es ihr wie Herrchen und Frauchen geht, wird sie sich hier schon bald sehr wohlfühlen. Die beiden vermissen das Großstadtleben nicht. Anfangs fuhr er noch mit dem Zug zur Arbeit nach Berlin, inzwischen ist er Rentner und besucht die Hauptstadt nur noch zum Vergnügen. Die Stöllner hätten sie gut aufgenommen, sagt das Paar. Allerdings müsse man auch etwas für die eigene Integration tun.

Während die beiden Radler in Stölln überall auf Menschen treffen, herrscht im nur vier Kilometer entfernten Neuwerder absolute Stille. Der Kastanienweg, ein Sandweg der parallel zur Landesstraße 17 durch das Kolonistendorf führt, ist an diesem Nachmittag wie leer gefegt.

Neuwerder verwandelt sich in eine Freiluftgalerie

Das dürfte sich bald ändern, denn in diesem Tagen verwandeln zahlreiche Künstler den Ort zum achten Mal in eine Freiluftgalerie und bestücken Ställe, Scheunen, Wiesen und Höfe mit ihren Werken.

Kaum vorstellbar, dass hier zur Eröffnung der Biennale „Land(schafft)Kunst“ am 28. August wieder zahlreiche Besucher den Kastanienweg entlang flanieren. Ein echtes Kontrastprogramm zum sonst so ruhigen und beschaulichen Dorfleben.

Ruhig ist es für gewöhnlich auch in Schönholz. Wer hierher möchte, muss von der L17 in Ohnewitz rechts abbiegen und die in die Jahre gekommene Plattenstraße entlang radeln. Diese soll in den 1960er Jahren verlegt worden sein. Seither hat sich offenbar nichts mehr getan.

Schönholz, das Dorf der Bessarabiendeutschen

Obwohl die Straße eine echte Buckelpiste ist, haben sich Brit und Thomas Fiege dennoch für Schönholz entschieden. Das Paar zog 2010 von Berlin hierher und weiß auch nach elf Jahren noch die Ruhe und die Weite zu schätzen, die der Ort bietet.

„Schönholz ist ein schönes, ruhiges Dörfchen mit gepflegten Vorgärten“, schwärmt der gebürtige Mecklenburger während er damit beschäftigt ist, die Terrasse neu zu pflastern.

Das Besondere an Schönholz sei, dass hier viele bessarabische Aussiedler aus der Nachkriegszeit leben. „Sie haben in den 1950er Jahren die Siedlung gebaut, heute leben ihre Kinder und Enkel hier“, weiß der 57-Jährige.

Mit den Bessarabern und ihren Traditionen bestens vertraut, ist die Nachbarin von Fieges, Elisabeth Zabel. Sie kam 1987 der Liebe wegen nach Schönholz und lebt nach wie vor gern in dem beschaulichen Ort. Und genau das, die Liebe zu ihren Heimatdörfern, scheint das zu sein, was in der Gemeinde Gollenberg die Menschen miteinander verbindet.

Lesen Sie auch Teil 1 der MAZ-Radtour 2021: Was die Menschen in Kietz und Strodehne bewegt

Von Christin Schmidt