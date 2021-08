MAZ-Radtour 2021: Warum Gäste aus Kalifornien und China nach Spaatz kommen

Hohennauen/Spaatz

Morgens halb zehn in Spaatz – auf dem Platz vor der Kirche plaudern sieben gut gelaunte Männer und Frauen und warten auf zwei Gäste, die mit dem Fahrrad die Region erkunden und heute durch ihr Heimatdorf fahren.

Nach drei Tagen hat es sich rumgesprochen, dass die MAZ-Redakteure Christin Schmidt und Sebastian Morgner sich täglich aufs Rad schwingen, um das Ländchen Rhinow zu entdecken.

Die Spaatzer wollen sie gebührend empfangen. Bürgermeister Guido Quadfasel (CDU) ist ebenso gekommen wie der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) und seine Frau Gabriele. Die beiden sind auf dem Sprung zum nächsten Wahlkampftermin. Uwe Feiler ist zwar kein gebürtiger Spaatzer – er zog 1991 in jenes Haus im Dorf, in dem seine Familie früher lebte – er schätzt die Gegend aber ebenso wie die Alteingesessenen.

„Ich wurde sehr toll aufgenommen, als wären wir nie weg gewesen“, schwärmt der Politiker. Dass die Dorfbewohner Zugezogene mit offenen Armen empfangen, bestätigt auch Margot Mülla-Wrana. Die 75-Jährige leitet die Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt.

Die treuen Seelen von Spaatz

Zusammen mit Hildegard Kühl, Rita Bandowski und weiteren Helfern pflegt sie die Blumenrabatten und kümmert sich um den Bücherkreisel – eine zur Mini-Bibliothek umfunktionierte Telefonzelle. Zudem organisieren sie Treffen für Senioren im neuen Mehrgenerationenhaus. „Sie sind unsere treuen Seelen“, lobt der Bürgermeister.

Eigentlich ist Spaatz ein ruhiges Dorf, doch seit Montag hat der Verkehr stark zugenommen. Grund dafür ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Rhinow. Weil diese gesperrt ist, werden Autofahrer über Spaatz und Wolsier umgeleitet. Guido Quadfasel hat am Nachmittag in nur einer Stunde rund 180 Autos gezählt. Zudem würden viele abkürzen, die Rhinower Straße entlang fahren und dann durch den Wald.

Zur Galerie Die vierte Etappe der Radtour durchs Ländchen Rhinow führt die Redakteure durch Spaatz und Hohennauen. Sie treffen auf Alpakas, erfahren, was Besucher aus aller Welt hierher lockt und staunen über das Urlaubsparadies Hohennauen.

„Um halb vier am Morgen ist die Nachtruhe vorbei“, sagt Matthias Schlüter. Der 51-Jährige wohnt gegenüber der Kirche und engagiert sich seit acht Jahren intensiv für das Gotteshaus. Er pflegt nicht nur das Areal, er bietet auch spontan Führungen an.

„In unser Gästebuch haben sich schon rund 500 Besucher aus aller Welt eingetragen, sogar welche aus Kalifornien und China“, berichtet Schlüter und führt die Radfahrer durch die Kirche.

Biene Maja in Spaatz

„Hier bin ich 1960 mit meinem Mann zur Trauung lang gelaufen“, erinnert sich die 81-jährige Hildegard Kühl und zeigt auf den Gang vor dem Altar, der mit zahlreichen Fotos gesäumt ist, die einen Einblick in vergangene Zeiten gewähren.

Matthias Schlüter verrät, dass im Pfarrhaus nebenan sogar der Erfinder von Biene Maja, Waldemar Bonsels, ein und aus ging. Bonsels sei mit dem Spaatzer Pfarrer Karl Reinfurth befreundet gewesen. Wer weiß, vielleicht schrieb er hier sogar einige Zeilen seines Werks.

Gastfreundschaft auch in Hohennauen

Sich von der Gastfreundschaft der Spaatzer loszureißen, fällt schwer. Aber im sieben Kilometer entfernten Hohennauen warten bereits die nächsten freundlichen Menschen. Marc und Sandra Glauche hatten ebenfalls von der MAZ-Radtour gehört und die Redakteure spontan zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Das Paar lebt seit 2013 hier. „Hohennauen hat einfach alles zu bieten, wir haben eine Schule, eine Kita, den See vor der Tür, Restaurants und einen Bäcker. Was will man mehr“, sagt der gebürtige Berliner. Er ist froh, dass seine drei Kinder im Heimatdorf seiner Frau aufwachsen können.

Hohennauen bekommt Zuwachs

Schon bald dürfte Hohennauen noch um einige weitere junge Familien reicher werden, denn gerade entstehen zwei neue Wohngebiete. „Etwa 150 Menschen werden wohl dazu kommen“, schätzt Marc Glauche, der sich als Mitglied im Gemeinderat für seine Wahlheimat engagiert.

Nicht nur junge Familien zieht es nach Hohennauen, auch jede Menge Urlauber genießen die Ruhe und die Natur, die die Region hier zu bieten hat. Ina und Uwe Höffler haben schon vor Jahren in ihrem Haus einige Zimmer zu Ferienwohnungen ausgebaut. Die Nachfrage sei groß, die Gegend immer beliebter bei Touristen und das nicht nur im Sommer. Über das wachsende Interesse wundern sich die beiden nicht, sie wissen längst, wie schön ihre Heimat ist.

Von Christin Schmidt