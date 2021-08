Rhinow

Wie schön das Ländchen Rhinow ist, das weiß nun auch Sebastian Morgner. Der Redaktionsleiter der MAZ, der im Landkreis Oberhavel zu Hause ist, erkundete gemeinsam mit MAZ-Redakteurin Christin Schmidt die Region. Sechs Tage lang. Je eine Etappe. Dabei ließ er sich von der gebürtigen Rhinowerin nicht nur die Schönheiten der Landschaft zwischen Rhin, Dosse und Havel zeigen, er lernte auch die Menschen kennen. Und ist begeistert. Rund 100 Kilometer legten die beiden – immer von Rhinow aus – mit dem Fahrrad zurück und fuhren jeden Tag von der Kleinstadt in eine andere Himmelsrichtung.

Zur Galerie Sechs Tage, rund 100 Kilometer und 15 Orte: Das sind die Zahlen der MAZ-Radtour durch das Ländchen Rhinow. Hinzu kommen viele, viele Gespräche mit den Menschen, die dort leben, und wunderbare Eindrücke und Begegnungen.

Dabei trafen sie auf Einheimische, Urlauber und Zugezogene – die unterschiedlichsten Menschen, die dennoch eins gemeinsam haben: Sie alle wissen die Ruhe, die Weite und Schönheit der Landschaft und den dunklen Nachthimmel zu schätzen, der diesen Landstrich so besonders macht.

Rita Bandowski, Hildegard Kühl und Margot Mülla-Wrana (v.l.) engagieren sich im AWO Ortsverband Spaatz. Quelle: Sebastian Morgner

Es lässt sich gut leben im Rhinower Ländchen

Wie gut es sich hier leben lässt, das weiß auch Martha Heinrich. Die MAZ traf die 89-Jährige im Haveldorf Strodehne, wo sie noch im hohen Alter in der Küche des Gasthofs „Stadt Berlin“ steht, um für Besucher aus Nah und Fern zu kochen. Aktiv bis ins hohe Alter sind auch die Menschen in Spaatz. Hier trafen die MAZ-Redakteure unter anderem die Seniorinnen Rita Bandowski, Hildegard Kühl und Margot Mülla-Wrana, die sich für ihr Dorf engagieren.

Die Prietzener Bockwindmühle am Gülper See. Quelle: Christin Schmidt

Überall wurde die MAZ herzlich empfangen. In Gülpe platzen die beiden sogar in die „Weihnachtsfeier“ des Ortsverbands der Volkssolidarität und wurden spontan zu einer Erfrischung eingeladen. In Altgarz durften sie ihren Durst mit selbst gemachten Rosenblütensirup von Doris Kietzmann löschen, und auf dem Kolonistenhof Großderschau verwöhnten die Frauen die beiden Radler mit selbst gebackenem Kuchen.

Vor der Kirche plaudern die Spaatzer mit den MAZ-Redakteuren. Quelle: Sebastian Morgner

Auch in Hohennauen lud man die beiden ein und plauderte über das Leben auf dem Land.

