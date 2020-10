Großderschau

Das Dutzend ist voll. Der Heimatverein Großderschau hatte zum 12. Spinnabend in die Remise auf dem Kolonistenhof eingeladen. „Die Corona-Epidemie verlangt Einschränkungen und die Einhaltung von Hygieneregeln. Dennoch wollen wir auch in diesem Jahr nicht auf die Veranstaltung verzichten“, eröffnete die Vereinsvorsitzende Helga Klein den Spinnenband.

Weniger Spinnfrauen als sonst

Und es wurde auch trotz des gebotenen Abstands gemütlich. Auch wenn sich diesmal deutlich weniger Spinnräder drehten als in den Vorjahren. Lediglich sechs Spinnräder surrten in der Remise, in den Vorjahren waren es immer zwischen 12 und 15. Die aktuelle Situation hat eben Auswirkungen auf Veranstaltungen jeder Art. So fehlten die Havelberger Spinnfrauen beim 12. Treffen in Großderschau.

Gäste aus Wittstock

Aus Wittstock hingegen waren drei Frauen mit Spinnrädern angereist und fühlten sich in einer entspannten Atmosphäre wohl in der Remise. Den Wittstocker Spinnfrauen gegenüber saßen Inge Barthels, Inge Kurmutz und Ingrid Fischer von den Rathenower Spinnweben.

Aus Wittstock waren drei Spinnfrauen angereist. Quelle: Norbert Stein

In ebenso bewundernswerter Leichtigkeit führten die Frauen einen dünnen Faserstrang, den sie dann mit der anderen Hand freigaben zum Verspinnen mit dem Spinnrad. Versponnen wurde von den Frauen die Wolle von verschiedenen Schafrassen, auch von Alpakas. Etwa 200 Gramm Wolle werden auf eine Spindel gesponnen. „Wolle spinnen ist ein uraltes Handwerk und verdient es bewahrt zu werden“, erklärt Ingrid Fischer ihre Leidenschaft für das Hobby. Geweckt hat diese Lust in ihr die langjährige Leitern der Rathenower Spinnweben, Gisela Barthels.

Warmherzige Gesellschaft

„Am Spinnrad sitzen macht Spaß und ist nützlich“, fügt die nunmehrige Leiterin hinzu und Inge Kurmutz sagt, aus Wolle könne man viele schöne Dinge fertigen. Die Rathenower Spinnweben schätzen die drei Frauen auch als eine besonders „warmherzige Gemeinschaft“ mit einer mittlerweile 20jährigen Tradition. Derzeit sind es 15 Frauen und ein Mann, die sich regelmäßig auf einem Hof in Rathenow West treffen und gemeinsam dem Hobby rund um Wolle frönen.

Corona zwang allerdings auch die Rathenower Spinnweben zu ungewollten Pausen. Und wie es im Winter weitergeht, wissen sie derzeit auch noch nicht. Bedingt durch den Ausfall vieler Veranstaltungen hatten auch die Rathenower Spinnweben in den letzten Monaten kaum öffentliche Auftritte.

Wohltuende Abwechslung

Der Großderschauer Spinnabend brachte da eine wohltuende Abwechslung in eine unvermeidbare Veranstaltungsflaute, zumal der Heimatverein mit Soljanka, Nonnenfürzchen und Bowle auch fürs kulinarische Wohlbefinden der Besucher sorgte.

Die Handarbeitsgruppe „Nadel und Faden“ präsentierte sich mit einer Ausstellung Quelle: Norbert Stein

Aus Wolle gefertigte Pullover. Jacken, Strümpfe, Mützen, Handschuhe, Schals, Decken und Topflappen zeigte beim Spinnabend die Großderschauer Handarbeitsgruppe „Nadel und Faden“ in einer Ausstellung. Zehn Frauen treffen sich wöchentlich im Gemeindehaus zum gemeinsamen Stricken, Häkeln, Schneidern und Plauschen.

Von Norbert Stein