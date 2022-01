Mit dem Auto unterwegs in Rhinow: Positiv auf Kokain getestet

Rhinow

Während ihrer Streifentätigkeit kontrollierten Polizeibeamte am Sonnabend in der Rathenower Straße in Rhinow den Fahrer eines PKW Renault. Im Rahmen der Verkehrskontrolle begründete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an.

Mit dem 22- jährigen Fahrer wurde in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus Rathenow durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren unter berauschenden Mittel ermittelt.

Von MAZonline