Hohennauen - Mit über 70 Sachen durch den Ort: Abgeordnete wollen reagieren Noch immer fahren rund 90 Prozent aller Kraftfahrer zu schnell an der Kleinen Grundschule Hohennauen und der Kita vorbei. Nun haben die Gemeindevertreter von Seeblick Ideen entwickelt, um die Verkehrsteilnehmer zu langsamerem Fahren zu zwingen.

: In der Pareyer Straße in Hohennauen halten sich nur wenige Autofahrer an die Geschwinsigkeitsbegrenzung. Quelle: Norbert Stein