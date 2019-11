Mitfahrbank am Dorfanger aufgestellt

Spaatz

Das ziemlich diesige Wetter konnte der guten Stimmung keinen Abbruch leisten beim Herbstputz in Spaatz. Rund 40 Einwohner waren am Samstagvormittag dem Aufruf des Heimatvereins und des Ortsbeirates zum dörflichen Aufräumen vor dem Winter gefolgt.

Die Feuerwehr und der Sportverein waren ebenfalls dabei. Unternehmen unterstützten mit Technik. Spaatz hat seit Samstag auch eine Besonderheit. Mitglieder des Heimatvereins stellten am Dorfanger eine Mitfahrbank auf. Hinter der Bank aus Holz steht ein Schild mit der Aufschrift „Ich möchte in Richtung...“. Zur Auswahl stehen Gülpe, Rhinow und Rathenow.

Mehr als 40 Helfer haben beim Herbstputz mitgemacht. Quelle: Norbert Stein

Einwohner, Wanderer oder Besucher, die von einem vorbeikommenden Kraftfahrer mitgenommen werden möchten, drehen am Schild einen Zeiger auf die gewünschte Fahrtrichtung. Sie setzten sich anschließend auf die Bank und warten, bis ein Auto anhält und sie mitnimmt.

Den Vorschlag, eine solche Mitfahrbank am Dorfanger aufzustellen, hatte Domenico Lajin dem Heimatverein und der Gemeinde gemacht. Die Idee sei ihm gekommen, als er eine Zeit lang des öfteren mit dem Bus nach Rathenow gefahren sei, erzählte der Initiator, während er beim Herbstputz auf dem Dorfanger Laub harkte. Während er auf den Bus wartet habe, seien an der Haltestelle immer wieder Autos vorbei gefahren, in denen noch freie Plätze waren.

Laubharken war eine der wichtigsten Arbeiten. Quelle: Norbert Stein

Zudem fährt nur jede zweite Stunde ein Bus in beide Richtungen, Rhinow und Rathenow. Damit verbunden sind längere Wartezeiten. Bei seinen Überlegungen nach mehr Fahrflexibilität stieß Domenico Lajin im Internet auf die Mitfahrbank. Im Heimatverein Spaatz fand er einen Mitstreiter zur Umsetzung seiner Idee.

Lajin, der in Rathenow ein Versicherungsbüro betreibt, aber in Spaatz wohnt, wurde Vereinsmitglied und übernahm auch die Finanzierung der Mitfahrbank, die nun seit dem Wochenende durchaus auch ein Hingucker ist auf dem Dorfanger. Aufgestellt wurde die Mitfahrbank in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle. Noch in Arbeit ist ein Flyer, der Auskunft gibt über die Mitfahrbank.

Mit herbstlichem Schmuck begrüßt nun der Heimatverein am Dorfeingang die Besucher in Spaatz. Quelle: Norbert Stein

Die Idee entspreche dem Zeitgeist, meinte der Ortsvorsteher von Spaatz, Mathias Demuth, und auch der Rhinower Amtsdirektor Jens Aasmann findet sie gut. Er könne sich Mitfahrbänke auch in anderen Orten des Amtes gut vorstellen, sagte Jens Aasmann und deshalb wirbt er auch bei Kommunalvertretungen und Vereinen für die Idee. „Wer in Spaatz eine Mitfahrgelegenheit nach Rhinow nutzt, möchte auch wieder zurück mitgenommen werden“, nannte der Amtsdirektor als Beispiel. Gemeinsames Fahren könne zudem helfen, Benzin einzusparen.

Beim Herbstputz wurde auch ein Fundament gelegt, auf dem der Heimatverein später eine ausgediente Telefonzelle aufstellen will, die dann als Bücherausleihe dienen soll. Aufgestellt wird die Telefonzelle nach der Anlieferung aus einem Lager in Michendorf. Vor allem aber wurde am Samstag in Spaatz viel Laub geharkt, Untertriebe der Bäume beschnitten und kleine Reparaturen an Anlagen ausgeführt. Die Frauen kümmerten sich um die Spielplätze, legten aber auch im Schulungsraum der Feuerwehr, im Sporthaus und im Dorfgemeinschaftshaus Hand an. „Wir hatten eine gute Beteiligung“, resümierte der Ortsvorsteher den Herbstputz, der in gemütlicher Runde ausklang.

Von Norbert Stein