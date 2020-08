Mordsspaß in Wassersuppe: Neptunfest für junge Leute am Badestrand

Wassersuppe

Am Strand von Wassersuppe walteten am Donnerstagnachmittag göttliche Kräfte. Kein Geringerer als Neptun, der Herrscher der Meere und Seen, entstieg den Fluten, um mit Hilfe seiner Häscher aus der sommerlich gestimmten Menschenschar Jünger für seine Dienste zu gewinnen.

Höhepunkt des Zeltlagers

Der Gott rekrutierte sein künftiges Personal aus einer Gruppe junger Menschen, die seit Dienstag ihr Lager an der Badestelle aufgeschlagen haben. Die Kids nahmen an dem Zeltlager teil, das vom Rathenower Freizeithaus Mühle organisiert wird und am Freitag zu Ende ging. Das Neptunfest – mit Donner, Rauch und Soundeffekten spektakulär inszeniert von Enrico Schönfeld – sollte der Höhepunkt des Zeltlagers werden.

Anzeige

Zur Galerie Das Ferienprogramm des Rathenower Freizeithauses Mühle ging mit einem Zeltlager in Wassersuppe und spektakulärem Neptunfest zu Ende.

Über eine Stunde lang zog sich das Spektakel hin. Neptuns Schergen holten die zum Dienst Verdammten aus der Gruppe heraus, zogen sie an den Wasserrand, wo der Gott höchstselbst sie taufte.

Weitere MAZ+ Artikel

Aus Leon wurde der schleimige Zitteraal

Ein Junge mit dem schönen Namen Leon muss künftig auf den Namen „schleimiger Zitteraal“ hören. Nachdem Neptun ihn dienstverpflichtet hatte, wurde Leon alias „schleimiger Zitteraal“ in den See geworfen – sein künftiges Arbeitsgebiet.

Selbst Simone Müller, die Leiterin des Freizeithauses Mühle, blieb von Neptuns Häschern nicht verschont. Tapfer ließ sie die Prozedur über sich ergehen. Dass sie in Neptuns Reich unter dem nicht unbedingt schmeichelhaften Namen „quasselnde Krake“ firmiert, trug sie mit Haltung.

Riesenspaß am Seeufer

Kurzum: es war ein riesiger Spaß. „Wir haben das Neptunfest zum ersten Mal in unserem Programm“, sagt Simone Müller. „Aber wenn ich sehe, wie sich die Kinder amüsieren, wird es wohl nicht das letzte Mal gewesen sein.“

Neptun mit seinem Team sorgte für Unterhaltung am Badestrand. Quelle: Markus Kniebeler

Das Neptunfest also war eine echte Neuerung, beim Zeltlager in Wassersuppe. Ansonsten wurde vieles so gemacht wie in den Jahren zuvor. Und warum sollte an dem äußerst beliebten Konzept auch etwas geändert werden? Baden, paddeln, planschen, angeln – das sind die eben die Dinge, die in Wassernähe am meisten Spaß machen. Vor allem dann, wenn sich – wie in den letzten Tagen – der Sommer von seiner besten Seite zeigt.

Zeltlager seit 2004

Seit 2004 findet das Sommerferienprogramm des Freizeithauses Mühle mit dem Zeltlager in Wassersuppe seinen krönenden Abschluss. Für den äußerst moderaten Unkostenbeitrag von 25 Euro können sich Kinder und Jugendliche vier Tage lang am Seeufer austoben. „Für viele ist das der einzige Urlaub im Jahr“, sagt Simone Müller.

Der Aufenthalt in Wassersuppe soll vor allem eines: Freude bereiten. Doch eine reine Spaßveranstaltung ist er nicht. Die Teilnehmer im Alter von 10 bis 16 Jahren müssen auch anpacken. Die Zelte etwa bauen sie selber auf, auch bei der Vorbereitung der Mahlzeiten ist ihre Unterstützung gefragt.

Gebannt beobachten die Teilnehmer des Zeltlagers das Spektakel am Seeufer. Quelle: Markus Kniebeler

Und sie lernen, sich für einen längeren Zeitraum in einer Gruppe zu organisieren. Tugenden wie Verantwortung, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft bekommen plötzlich eine greifbare Dimension.

Simone Müller und ihre beiden Kollegen Ute Miegel und Ralf Fischer haben mit dem Gruppenexperiment nur positive Erfahrungen gemacht. Auch wenn der eine oder andere Rabauke dabei sei, gehe es in der Zeltstadt ausgesprochen friedlich und harmonisch zu, so Müller.

Großer Zuspruch zum Ferienprogramm

Wie oben erwähnt, ist das Lager in Wassersuppe End- und Höhepunkt des Ferienprogramms, das sich in diesem Jahr noch größerer Beliebtheit erfreut hat als in den Jahren zuvor. „Vom ersten Ferientag an war Hochbetrieb“, sagt Simone Müller.

Kein Wunder, wenn man einen Blick auf das Programm wirft. Exkursionen (etwa in den Berliner Zoo oder das Naturkundemuseum Potsdam), Radtouren, Sportspiele, Badetage, Kanutrips, Basteltage – wer darunter nichts Passendes gefunden hat, war selber schuld.

Und Corona? Hat es wegen der Pandemie Einschränkungen gegeben? „Glücklicherweise nicht“, sagt Simone Müller. Natürlich habe man die Hygieneregeln befolgt, aber Maskenpflicht in der Kinder- und Jugendarbeit gebe es nicht. Eine solche, seien wir ehrlich, hätte den unbeschwerten Spaß doch arg getrübt.

Von Markus Kniebeler