Spaatz

Das Gras war noch nass vom Regen in der Nacht zum Samstag. So kamen dann am Vormittag die ersten Besucher auch in Stiefeln oder mit festem Schuhwerk zum Herbstfest in Spaatz. Eingeladen dazu hatte nun schon mittlerweile im dritten Jahr der Verein Gesund in die Zukunft auf seine 3,8 Hektar große Streuobstweise am...