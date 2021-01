Neuer Termin oder Absage – bei Antaris in Stölln ist alles drin

Stölln

Das Musikfestival Antaris lockt jedes Jahr tausende junge Menschen aus der ganzen Welt nach Stölln.

Die Lilienthal-Gemeinde stellt dafür den Flugplatz am Gollenberg als große Musikbühne zu Verfügung. Seit mittlerweile 25 Jahren ist das so. Antaris und Stölln sind in dieser Zeit zusammengewachsen.

Anzeige

Gelegentlich gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Veranstalter des Musikfestivals und der Gemeinde. Doch beide Seiten haben am Ende immer zueinander gefunden.

Ausgefallen wegen Covid

Vergangenes Jahr musste Antaris allerdings Corona bedingt abgesagt werden. Dabei war es ohnehin ein Kraftakt, das Festival zu organisieren. Die Covid-Zahlen und die Eindämmungsverordnung ließen aber keine andere Wahl.

Und wie sieht es nun für 2021 aus? Eine klare Aussage ist vorerst nicht vom Veranstalter zu bekommen – die Vorbereitungen laufen zwar, aber es ist nicht gewiss, ob Antaris stattfinden kann. Veranstalter Uwe Siebert lädt die Antaris-Fangemeinde in den sozialen Netzwerken allerdings schon seit länger Zeit zur 26. Antaris vom 25. bis 28. Juni nach Stölln ein.

Die Antaris zieht stets tausende Besucher an. Quelle: Christin Schmidt

In einer Zeit ohne Pandemie wäre sicherlich auch schon längst der Kartenvorverkauf angelaufen. Doch auf der Ticket- Hotline herrscht große Ruhe. Es gibt noch keine Karten im Vorverkauf und über Hotline wird sogar verbreitet, auch 2021 könne eine Absage des Musikfestivals nicht ausgeschlossen werden.

Keine Vorhersage

„Niemand kann derzeit vorhersagen, wie sich Corona bis Juni entwickelt. Der Kartenvorverkauf wird erst starten wenn auch wirklich klar ist, dass Antaris stattfinden kann“, erklärt Uwe Siebert am Telefon. Antaris 2021 soll stattfinden, wenn es die Situation erlaubt, bekräftigt der Veranstalter.

Um mehr Zeit für die Gewissheit zu gewinnen, würde er sogar eine Terminverlegung von Antaris in den Spätsommer in Kauf nehmen. Doch eine Verlegung ist nicht ohne weitere Vorbesprechungen umzusetzen. Zu reden wäre dann auch mit der Gemeinde, dem Ordnungsamt, dem Flugsportverein , Sanitätsdienst und Feuerwehr.

Der Gollenberg soll im Juni beben. Quelle: Christin Schmidt

Bedenkt man das, scheint eine Terminverschiebung kaum möglich. In Stölln ist von einer solchen Variante auch nichts bekannt. Die Gemeinde wünsche sich Klarheit ob Antaris stattfindet oder nicht, sagt Bürgermeister Wolfgang Nitsche. Und er wünscht sich dazu auch ein zeitnahes Gespräch mit dem Veranstalter. „Es wäre schön wenn die Antarier in diesem Jahr wieder nach Stölln kommen könnten“, meint der Bürgermeister und liegt damit dem Rhinower Ordnungsamtsleiter Michael Mirschel auf gleicher Wellenlänge.

Mirschel sagt aber auch: „Die Lage ist weiterhin ernst und Antaris 2021 in Stölln ungewiss, weil große Musikfestivals nicht zu den Veranstaltungen gehören werden, die bei Lockerungen vorne anstehen.

Uwe Siebert arbeitet mit seinem Tem weiter an der Vorbereitung von Antaris.Bieten wollen sie den Gästen zudem neue Konzepte.

Von Norbert Stein