Zuversichtlicher Start ins neue Jahr

Rhinow

Laub harken, Rasen mähen und Beete pflegen – das fördert den Gemeinschaftssinn. Den Zusammenhalt auch. Die Anwohner vom Lilienthalplatz in Rhinow haben darin gute Erfahrungen. Schon seit einigen Jahren pflegen sie gemeinsam den Platz vor ihrer Haustür. Anschließend sitzen sie oft noch in gemütlicher Runde zusammen. Sie unterhalten sich und werfen den Grill an. So wird die regelmäßige Platzpflege auch immer zum Nachbarschaftstreff.

Lobenswertes Engagement

Kein unwesentlicher Nebeneffekt: Die Stadt spart die Kosten für die Unterhaltung des Lilienthalplatzes. Die Initiative könne man nicht oft genug würdigen, sagte Bürgermeister Stefan Schneider am Freitagabend beim Rhinower Neujahrsempfang in der Festscheune Moonlight.

Die rührige Pflegetruppe hatte die Stadt natürlich auch eingeladen. Als Dank für die geleistete Arbeit übergaben der Bürgermeister und der Vorsitzende des Heimatvereins Rhinow, Ringo Wegner, dem Anwohnerteam ein Vogelhäuschen mit Stadtwappen und etwas Flüssigkeitsstärkung für die nächsten Einsätze. Das Vogelhäuschen werden die Anwohner auf dem Lilienthalplatz aufstellen.

Einen Tag ohne ehrenamtliches Engagement gebe es nicht in Rhinow, hob Stefan Schneider hervor, nachdem das Sternenpark-Duo Thomas Kübler und Dirk Niklas den Neujahrsempfang musikalisch eröffnet hatten.

Es gab reichlich Gelegenheit, sich in gemütlicher Runde auszutauschen. Quelle: Norbert Stein

Vier Rhinower wurden am Freitag mit einer Ehrenkunde der Stadt, einem Präsent und Blumen geehrt. Ausgezeichnet wurden Marina Schimke (Theatergruppe), Andreas Dumdei (Sportverein), Franziska Wegner (Heimatverein) und Stefanie Lempe ( Feuerwehr). Die Gästeliste spiegelte das gesellschaftliche, kommunalpolitische und wirtschaftliche Leben der Stadt in all seinen Facetten wider.

Wieder mehr Einwohner

Stephan Schneider stellte ein Zitat an den Anfang seiner Begrüßungsrede. „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzten“, sagte der Bürgermeister. Und nannte für diese Strategie Beispiele. Die Stadt kann seit Jahren erstmals wieder einen leichten Bevölkerungszuwachs verzeichnen. 2019 lebten mit Vergleich zum Vorjahr 19 Einwohner mehr in Rhinow, insgesamt sind es nun wieder 1619 Menschen.

Schneider nannte die Sanierung des Schulsportplatzes im vergangenen Jahr als wichtiges Infrastrukturprojekt. In diesem Jahr soll nun die Neugestaltung des Vorplatzes der Turnhalle folgen. Zudem wird die Stadt das Vorhaben zur Schaffung von Bauland im Bereich Schönholzer Weg/Turmstraße vorantreiben.

Dirk Niklas (l.) und Thomas Kübler als Sternenpark-Duo hatten den Neujahrsempfang musikalisch eröffnet. Quelle: Norbert Stein

Amtsdirektor Jens Aasmann nannte in seinem Grußwort ein weiteres wichtiges Vorhaben für das Ländchen. Der Landkreis werde mit einer Bundesförderung in den Breitbandausbau der Ämter Rhinow, Nennhausen und Friesack insgesamt 24 Millionen Euro investieren, so Aasmann.

Lobesworte vom Pfarrer

Pfarrer Hardy Enseleit überbrachte die Grüße der evangelischen Kirchengemeinde Ländchen Rhinow. Es war sein erstes Grußwort bei einem Neujahrsempfang der Stadt. Es waren wertschätzende und ermutigende Worte von einem Kirchenmann, der seit neun Jahren mit seiner Familien in Rhinow lebt und sich wohlfühlt.

Auch Hardy Enseleit lobte die vielseitige Ehrenamtsarbeit in den Vereinen. Er stellte aber auch Überlegungen an, ein Projekt zu initiieren, an dem sich alle Vereine gemeinschaftlich beteiligen. Und der Pfarrer sagte aus tiefster Überzeugung, Rhinow sei eine Stadt mit vielseitigen gesellschaftlichen Aktivitäten. „ Rhinow ist eine Stadt, in der es sich gut leben lässt“, schwärmte er.

Von Norbert Stein