Obst und Gemüse nach dem Solidarprinzip

Der Auenhof in Parey ist ein ökologisch wirtschaftender Gemüsebetrieb, 2016 gegründet von vier jungen Menschen. Aus einer Zeit der Findung wurde ein kleiner Familienbetrieb und das Zuhause der Gründungsmitglieder Jochen Götz und Johanna Naatz mit ihren Kindern Emil (3) und Mascha (1).

Im letzten Jahr hatte für die Eheleute das Familienglück und die Überwindung gesundheitlicher Probleme Priorität vor der Feldwirtschaft. Die Verschnaufpause nutzen sie auch zum Überdenken wirtschaftlicher Konzepte und das Bemühen, endlich Land zu erwerben für ihren Auenhof. Letztes gestaltete sich weiterhin schwierig.

Die ersten Sorten sind eingepflanzt. Quelle: Norbert Stein

In der Region gebe es so gut wie kein Land zu kaufen, sagen Johanna Naatz und Jochen Götz. Eine kleine Fläche konnten sie erwerben, können sie aber erst im nächsten Jahr wirtschaftlich nutzen. Zudem hoffen sie, für eine kleine BVVG-Fläche den Zuschlag zu erhalten. Auch bei einem Zuschlag wäre ihre Fläche von unter einem Hektar zu klein. Am Flächenkauf hängt die langfristige Zukunft des Auenhofes.

Den bisher genutzten Pachtacker einmal kaufen zu können erwies sich wahrscheinlich als Irrglaube. „Wir haben unsere Verpächter ein zweites Mal gebeten, uns die Fläche zu verkaufen. Die Antwort steht aber noch aus“, sagt Jochen Götz.

2020 noch auf Pachtland

2020 kann er mit seiner Frau noch auf Pachtland wirtschaften. Auf einer kleinen Fläche – einen Viertelhektar groß – werden sie Gemüse anbauen. Jochen Götz und Johanna Naatz wollen ihren Auenhof behutsam entwickeln für eine solidarisch betriebene Landwirtschaft.

Das wirtschaftlich-soziale Konzept gründet auf Gemeinsamkeit gesunder Landwirtschaft, Schutz der Kulturlandschaft, ökologischer Vielfalt und dem Erwerb von Ernteanteilen. Für 2020/21 haben bisher 40 Gemüsepaten einen Ernteanteil zu einem selbst gewählten Preis, der sich am Richtwert von 75 Euro pro Monat orientiert, erworben.

Grundidee: Kein Festpreis

Keinen Festpreis zu erheben ist ein wesentlicher Teil der solidarischen Grundidee des Auenhofes. Fast alle Gemüsepaten sind Berliner, lediglich zwei sind Havelländer. Mit dem Erwerb von Ernteanteilen werden die Gemüsepaten Mitglied der Solidarischen Landwirtschaft. Ob sie in diesem Jahr auch bei der Arbeit auf dem Auenhof mithelfen können, steht in Abhängigkeit der weiteren Corona-Entwicklung.

Die Bewirtschaftung der Ackerfläche erfolgt biologisch-dynamisch ohne Zertifizierung. Die Mitglieder können den Anbau aber jederzeit kontrollieren. Der Auenhof wird in diesem Jahr rund 30 Kulturen anbauen, wie Möhren, Kartoffeln, Kohlrabi sowie verschiedene Tomaten- und Kohlarten. Zur Bereicherung des Sortiments arbeitet der Auenhof in diesem Jahr erstmals mit dem Karolinengarten in Kremmen zusammen.

Kooperation mit dem Karolinengarten

Der Karolinengarten baut Gemüsesorten an, die der Auenhof nicht hat und gleiches gilt andersherum. So ergänzen sich die Betriebe. Mit dem Nabu-Regionalverband Westhavelland hat der Auenhof eine Absprache. Sie gestattet der Pareyer Solidarischen Landwirtschaft, die Ernte auf der Streuobstwiese in Rathenow-West mit 150 Obstbäumen.

Saisonal geerntetes Gemüse und Obst, das nicht direkt abgeholt wird, liefern Auenhof und Karolinengarten nach Berlin in vier Depots, aus denen sich die Anteilseigner ihre Erntekörbe abholen. Jochen Götz und Johanna Naatz wünschen sich aber noch mehr Gemüsepaten aus der havelländischen Region.

