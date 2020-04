Großderschau

Durch einen Zeugen wurden Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag über den Brand einer Holzbrücke über die Alte Jäglitz in Rübehorst informiert. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Gebäude waren nicht in Gefahr. Verletzt wurde niemand. Die etwa 50 Meter lange Brücke wurde durch den Brand beschädigt. Die Schadenshöhe kann allerdings noch nicht beziffert werden. Nach ersten Erkenntnissen war zunächst Ödland am Ufer in Brand geraten.

Das Feuer hatte dann auf die Brücke übergegriffen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine fahrlässig weggeworfene Zigarettenkippe die Ursache war. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen Unbekannt wurde aufgenommen. Die Holzbrücke war schon vor dem Brand für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt.

