Bei Feldarbeiten ist am Dienstagnachmittag zwischen Ohnewitz und Kleßen eine Strohpresse in Brand geraten. Das Feuer griff auf Teile des Feldes über.

Nach Auskunft von Rhinows Amtsbrandmeister Michael Mirschel war die Presse auf einem Feld hinter der Ortschaft Ohnewitz in Richtung Kleßen in Brand geraten. Der Landwirt auf dem Traktor, der die Maschine zog, hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr alarmiert. Er selbst konnte sich und die Zugmaschine rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Nach Mirschels Angaben griffen die Flammen auf Feld über. Gebrannt habe am Ende eine rund 1,5 Hektar große Fläche, auch etliche der bereits gepressten Strohballen seien verbrannt.

Gegen 16.30 wurde der Einsatz beendet. An den Löscharbeiten waren insgesamt 32 Einsatzkräfte der Feuerwehren Rhinow, Stölln, Hohennauen und Rathenow beteiligt, sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Von Kay Harzmann