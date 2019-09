Hohennauen

Die Schüler der Kleinen Grundschule Hohennauen sind erfolgreiche Energiedetektive. Sie haben schon viele Möglichkeiten aufgespürt zur Einsparung von Strom in ihrer Grundschule.

So achten sie darauf, dass in den Klassenräumen in den Unterrichtspausen die Beleuchtung ausgeschaltet wird. Monatlich widmen sie ei...