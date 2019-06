Hohennauen

Ernst-Dietrich Wille ist ein eher ruhiger Mensch. Aufsehen zu erregen, das liegt ihm nicht. Einmal im Jahr macht er aber eine Ausnahme. Und zwar beim Sommerfest in Hohennauen. Dann lässt er kaum jemanden vorbei am Stand der Agrargenossenschaft. So auch am letzten Samstag auf dem Platz vor dem Sporthaus.

„Kommt und macht mit“, rief er den Besuchern zu und hatte damit auch Erfolg. Die örtliche Landwirtschaftsgenossenschaft beteiligte sich mit einem Bullenschätzen am Sommerfest.

Ernst-Dietrich Wille ist Vorstandsmitglied der Agrargenossenschaft, in Hohennauen zuhause und seit vielen Jahren Standbetreuer für das Bullenschätzen beim heimatlichen Traditionsfest auf dem Sportplatz.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hohennauen bereicherte das Sommerfest mit Spaßwettkämpfe für Kinder. Quelle: Norbert Stein

Während er mit Humor und lauter Stimme die Besucher zum Schätzen animierte lies sich das Kälbchen in einem schattigen Tierzelt nicht auch der Ruhe bringen.

Vom Schätztisch aus schauten die Besucher hinüber zum Kälbchen und murmelten oft Zahlen vor sich hin oder diskutierten in gemütlicher Runde mit Freunden wie schwer das Kälbchen denn nun sein könne.

Zwischen 50 und 75 Kilogramm lagen die häufigsten Nennungen. Insgesamt 150 Schätzungen gaben die Besucher des Festes ab. Anschließend wurde das Kälbchen gewogen. Exakt 61,4 Kilogramm brachte der kleine Vierbeiner auf die Waage.

Elisabeth Wernicke gewinnt den ersten Preis

Elisabeth Wernicke lag mit ihrer Schätzung nur um hundert Gramm daneben und gewann damit den ersten Preis, vor Kilian Schwarzlose. Bürgermeister Ulf Gottwald unterstrich schon bei der Eröffnung des Sommerfestes den guten Gemeinschaftssinn der Gemeinde mit Unternehmen, Vereinen und Einrichten zur dörflichen Entwicklung, zu der auch Geselligkeit gehöre.

Die Kleine Grundschule Hohennauen bereicherten das Sommerfest mit einem Kulturprogramm. Die Mädchen und Jungen tanzten in Piratenkostümen, machten mit Klanghölzern Musik, nahmen die Besucher musikalisch mit in die Karibik und präsentierten sich sportlich auf der Tanzfläche als Basketballer.

„Unsere Kinder haben fleißig geübt für das Programm“, erklärte Schulleiterin Anke Bielig und verwies auf die erfolgreiche Teilnahme der Schule am Energiewettbewerb. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltete mit den Kindern zudem Spaßwettkämpfe, die dem Nachwuchs Lust machen sollten auf Feuerwehr.

Schüler der Grundschule Hohennauen machten mit Klanghölzern Musik und nahmen die Besucher musikalisch mit in die Karibik. Quelle: Norbert Stein

Ortswehrführer Guido Kujath hat sich nämlich vorgenommen, gemeinsam mit seinen Kameraden wieder eine Jugendfeuerwehr aufbauen.

Auf einem Aktionswagen des Autohauses Dehn konnte der Nachwuchs sich das Gesicht schminken lassen oder nebenan auf einem Kletterturm toben. Sportlichkeit wurde das Sommerfest begleitet von einem Volleyballturnier.

Am Abend lockte ein Sommernachtstanz. Begonnen hatte das Wochenende auch in diesem Jahr wieder mit einem Konzert der Chorgemeinschaft Harmonie.

Von Norbert Stein