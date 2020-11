Rhinow

Den Diebstahl eines Pkw-Anhängers meldete dessen Besitzer am Sonntagnachmittag. Das Fahrzeug war in der Gartenstraße in Rhinow auf einem umzäunten Grundstück abgestellt.

Die unbekannten Diebe gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Tor auf das Gelände und stahlen den Anhänger des Herstellers Stema mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-UB 54. Polizisten nahmen Strafanzeige auf und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 600 Euro.

Von MAZ