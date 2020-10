Hohennauen

Während der grundlegenden Sanierung der Dorfkirche Hohennauen zwischen Mai 2017 und Mai 2020 unterstützten neben vielen Spendern auch einige Prominente, wie Landes- und Bundespolitiker von CDU, SPD und Die Linke das Vorhaben. So fand die Weihe der neu gegossenen „Kinderglocke“ zur Hubertusmesse 2018 mit Ministerpräsident Woidke statt.

Gottesdienst und Gesprächsrunde

Nun besuchte die „Berliner Kellerrunde“, ein Gesprächskreis aus Vertretern von Kirche, Politik und Gesellschaft, die Dorfkirche Hohennauen zu einem Erntedankgottesdienst und einer Gesprächsrunde mit den damaligen Kommunalpolitikern. Thema: Die Entwicklung der Havelregion nach der Buga im Jahr 2015.

Anzeige

„In so großer Runde mit 44 der derzeit 49 Mitglieder waren wir noch nicht in Brandenburg unterwegs“, so Klaus Eichler. Der ehemalige Abteilungsleiter im Brandenburger Bauministerium förderte die Idee der Buga 2015 in der Havelregion und engagierte sich maßgeblich bei der Sanierung der Hohennauener Kirche. Bei einem Besuch der Dorfkirche mit Landschaftsarchitekt Klaus Neumann, Präsident der Deutschen Gartenbaugesellschaft 1822, entstand die Idee, die „Berliner Kellerrunde“ nach Hohennauen zu holen. So begrüßte Fördervereinsvorsitzende Monika Pickenhahn die Gäste stolz in der sanierten Kirche.

Predigt und Orgelklänge

„Leben heißt auch Danke sagen, für die Gaben dieser Welt“, leitete Pfarrerin Dorothea Klimmt den Erntedankgottesdienst ein. „Danke sagen ist eine menschliche Äußerung, bei der wir uns öffnen. Durch menschliches Tun kann man der Schöpfung aber auch schaden“, griff Karl-Heinrich Lütcke, 1990 bis 2005 als Probst Stellvertreter der evangelischen Landeskirche, das Thema in seiner Predigt auf. Lisa Hummel, die ihr Musikstudium 2018 mit Auszeichnung abschloss und Konzerte in Deutschland und Europa gibt, spielte zum Gottesdienst auf der sanierten Schuke-Orgel. Seit April ist sie Kantorin in Rottweil.

Rückblick auf die Buga

„Die Buga 2015 war von der Idee bis zur Durchführung eine Buga mit einigen Hindernissen, aber sie war wegweisend für weitere nationale und internale Gartenschauen, wie in Oberbayern, im Ruhrgebiet und in Luxemburg und hat damit erfolgreich Geschichte geschrieben“, so Klaus Neumann. „Die drei Gartenschauen innerhalb weniger Jahre in Potsdam, Prenzlau und in der Havelregion hatten innovative Konzepte und haben für die Regionen viel bewirkt. Es war der Druck der Politik und der Menschen der Havelregion, die aus Ablehnung der Politik Unterstützung für die Buga 2015 werden ließen“, so der ehemalige Ministerpräsident Matthias Platzeck.

Matthias Platzeck, Brandenburger Ministerpräsident a.D., sprach über die politischen Anfangsschwierigkeiten der Buga 2015 in der Havelregion. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Buga 2015 bewirkte ein Zusammenwachsen der Region von Brandenburg/Havel bis Havelberg und wirkte nachhaltig auf deren touristische und wirtschaftliche Entwicklung, waren sich die damalige Brandenburger Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann, der Havelberger Bürgermeister Bernd Poloski und der stellvertretende Rathenower Bürgermeister Jörg Zietemann einig.

„Das innovative Konzept der Buga in einer Region hat auch ein Stück das Konzept Buga an sich gerettet“, so der havelländische Landrat Roger Lewandowski. „Die Buga war, nach Umgestaltung der Industriestadt Premnitz mit Städtebauförderung seit 2003, ein weiteres wichtiges Instrument, die Stadt weiter zu entwickeln und die Region in ganz Deutschland bekannt zu machen“, so der damalige Premnitzer Bürgermeister Roy Wallenta.

Der Havelberger Bürgermeister Bernd Poloski, der Premnitzer Bürgermeister Roy Wallenta, Landrat Roger Lewandwoski, Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann und Rathenower Hauptamtsleiter Jörg Zietemann (v. li.) sprachen über die Entwicklung der Region seit der Buga 2015 Quelle: Uwe Hoffmann

Nach der Gesprächsrunde hatte der über die Sanierung der Hohennauener Kirche entstandene, 25-minütige Film Premiere. Zum abschließenden gemütlichen Beisammensein blies die Jagdhornbläsergruppe Brandenburg/Havel ins Horn.

Die „Berliner Kellerrunde“ wurde 1984, im damaligen West-Berlin, gegründet, um parteiübergreifend und offen, unter anderem Themen der Deutschland-Politik zu diskutieren. Deren Mitglieder sind, auch nicht mehr aktive, Vertreter der Kirchen, Landes- und Bundespolitiker, Professoren und Vertreter unterschiedlicher Fachrichtungen, wie aus Medizin und Landschafts- und Gartenbau und Akademie-Präsidenten.

„Kellerrunden“-Mitgründer Dieter Großklaus, Klaus Neumann und „Kellerrunden“-Sprecher Jürgen Naulin (v. li.) überreichten der Fördervereinsvorsitzender Monika Pickenhan einen Spendenscheck in Höhe von 1.400 Euro. Quelle: Uwe Hoffmann

Jährlich unternehmen sie heute ein, zwei jährliche Ausflüge, wie an Orte der europäischen Politik. Besuche führten die „ Kellerrunde“ mehrfach ins Land Brandenburg. Initiatoren waren Gerhard Naulin, damals Staatssekretär im Berliner Senat, Dieter Großklaus, damals Präsident des Bundesgesundheitsamtes und der damalige Senatsrat Helmut Scheunemann. Die „Berliner Kellerrunde“ überreichte dem Förderverein einen Spendenscheck in Höhe von 1.400 Euro.

Übrigens wählte der Förderverein Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. die Dorfkirche Hohennauen zur Kirche des Monats im April 2020.

Von Uwe Hoffmann