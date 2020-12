Rangerin aus Parey verabschiedet sich leise in den Ruhestand

Parey

Auf einer Wanderung entlang des Gülper Sees kann man in der Abenddämmerung den Einflug der sich zur Ruhe begebenden gefiederten Durchzugsgäste bestaunen. Neben der Möglichkeit sich dieses Schauspiel ganz alleine und in aller Ruhe, abgesehen von dem mitunter doch recht lauten Geschnatter der Gänse, anzusehen, wird von der Naturwacht schon seit vielen Jahren eine Führung angeboten – von der Rangerin Uta Drozdowski. Das wird sich im neuen Jahr ändern. Nach 23 Jahren hatte Uta Drozdowski nun ihren letzten Arbeitstag.

Keine Führungen

In diesem Jahr war vieles anders. Führungen der Naturwacht mussten, wie viele andere Veranstaltungen auch, abgesagt werden. Die Verabschiedung mehrerer Kollegen bei der Naturwacht, die ebenfalls dieses Jahr in den Ruhestand gehen, sollte bei der Personalversammlung im Herbst würdig begangen werden – auch daraus wurde nichts: ersatzlos gestrichen. Eine für Mitte Dezember geplante Verabschiedung der zukünftigen Ruheständlerin im Kreise der Kolleginnen der Naturparkverwaltung fiel ebenfalls aus.

Still und leise

So wurde der Eintritt ins Rentenalter doch ein sehr stiller und leiser. Abschiedsgeschenke wurden dennoch überreicht: ein Fotobuch mit wichtigen und unwichtigen, aber denkwürdigen Schnappschüssen, das fast schon obligatorische Rentner-Ruhekissen und einiges mehr. Es gibt aber auch ein Gegengeschenk, an dem sich alle, die möchten, erfreuen können: Einen Filmbeitrag zum Gülper See mit Uta Drozdowski in der Hauptrolle, neben den für den Gülper See nicht weg zu denkenden Gänsen. Zu finden bei Youtube Suchbegriff Gülper See. Ansonsten lassen sich 23 Arbeitsjahre nicht leicht in ein paar Zeilen zusammenraffen. Aus dem anfänglich eher unbeholfenen Beobachten wurde durch Praxis und Schulungen professionelles Monitoring.

Das Aufgabenspektrum wuchs ebenfalls, genauso wie die Ansprüche auch an sich selbst. Aufgaben von Uta Drozdowski waren nicht nur Wasservogelmonitoring und Führungen, sondern auch die Erfassung von Pegeldaten, die Betreuung des Amphibienschutzzaues zwischen Parey und Hohennauen, die Kartierung von geschützten Pflanzenarten, die Erfassung bestimmter Säugetiergruppen und nicht zuletzt auch die Aufarbeitung dieser Daten.

Ganz aus dem Blickfeld der Naturwacht wird Uta Drozdowski nicht verschwinden – für die Krötenzaunkontrolle an den Wochenenden gibt es erste Absprachen.

Von Sabine Clausner