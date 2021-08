Renommierte Organistin spielt in der Kirche Wassersuppe

Wassersuppe

Die Rettung der Kirche in Wassersuppe ist eine jener kleinen Erfolgsgeschichten, die in diesen krisengeprägten Zeiten für gute Laune sorgen können. Über 20 Jahre ist es nun her, dass Baronin Karin von Heyking sich mit Gleichgesinnten aufmachte, das akut einsturzgefährdete Gotteshaus vor dem Untergang zu retten. Damals schien dieses Ziel angesichts des Aufwandes nahezu illusorisch. Und doch ist es erreicht worden: „Die Kirche ist saniert und wird die nächsten hundert Jahre überdauern“, sagt die Baronin. „Mindestens“.

Doch ganz am Ziel sind die Kirchenretter noch nicht. Zwar sind die großen Brocken aus dem Weg geräumt: Dach saniert, Turm erneuert, Fundamente stabilisiert, Fassade renoviert. Aber wie bei jeder Baustelle gibt es jede Menge Restarbeiten, die noch erledigt werden müssen.

Arbeiten im Inneren

So ist die Kirche von außen wunderbar anzusehen. Aber im Inneren könnte sie noch den ein oder anderen Arbeitseinsatz vertragen. „Zu reparieren gibt es noch genug“, sagt Reiner Schachtschneider, Mitglied des Fördervereins Dorfkirche Wassersuppe, der fast täglich nach dem Rechten in der Kirche sieht. „Vor allem einen neuen Anstrich könnte das Innere gebrauchen.“

Und weil auch der Geld kostet, ist das nächste Benefiz-Konzert bereits organisiert. Am kommenden Sonnabend, den 28. August, wird es in der Dorfkirche ein Konzert mit internationaler Ausstrahlung geben. Die ungarische Organistin Zsusza Elekes wird ab 15 Uhr eine Probe ihrer Könnens geben.

Am kommenden Sonnabend gibt die Organistin Zsuszsa Elekes mit Mitgliedern des Projektchors Hildesheim ein Benefizkonzert. Quelle: privat

Die 66-Jährige ist eine Meisterin ihres Faches. Zsuzsa Elekes studierte Klavier, Orgel, und Cembalo am Béla Bartók Musikkonservatorium und an der Franz-Liszt-Musikakademie in ihrer Geburtsstadt Budapest bei Ferenc Gergely und János Sebestyén. Nachdem sie 1978 das Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, machte ein Stipendium des ungarischen Staates es ihr möglich, zwei Jahre bei Hannes Kästner, Organist der Thomaskirche in Leipzig, zu studieren.

Danach beteiligte sie sich an Meisterkursen von Marie-Claire Alain, Jean Guillou, Johannes Ernst Köhler, Michael Radulescu, Michael Schneider, und Luigi Tagliavini.Von 1980 bis 1994 war Zsuzsa Elekes Solistin der Ungarischen Philharmonie. Konzertreisen führten sie unter anderem nach Deutschland, Tschechien, die Slowakei, England, Frankreich, Italien, Österreich, Polen, Rumänien, die Niederlande und Japan.

Auf dem Programm stehen am Sonnabend die Deutsche Messe von Franz Schubert und die Pastorale von Johann Sebastian Bach. Begleitet wird die Organistin von Mitgliedern des Projektchores Hildesheim unter Leitung von Sigrid Schloth-Schubert.

Orgel aus dem Jahr 1895

Das Instrument, auf dem Zsuzsa Elekes am Sonnabend spielt, ist eine Erwähnung wert. Es handelt sich um eine Schleifladen-Orgel mit sechs Registern, die im Jahr 1895 von Albert Hollenbach gebaut wurde. Im Jahr 1998 wurde die Orgel instand gesetzt. Sie musste aber 15 Jahre später noch einmal aufwendig repariert werden. Durch das defekte Kirchendach war Wasser eingedrungen und hatte die Orgel stark beschädigt. Dank einer großzügigen Spende der Mittelburgischen Sparkasse wurde die Reparatur möglich. Pünktlich zum Weihnachtsfest 2014 konnte die Orgel wieder erklingen.

Wie üblich, wird am Sonnabend nach dem Konzert vor der Kirche ein kleiner Umtrunk stattfinden. Und etwas zu knabbern gibt es auch. Wenn das Wetter mitspielt, können sich die Gäste dann ganz entspannt austauschen über das Gehörte. Und die wechselvolle Geschichte der 1756 erbauten Kirche Revue passieren lassen. Eine Kirche, die nur noch steht, weil viele Ehrenamtliche ihre Kraft und unzählige Spender und Sponsoren großzügige Beiträge zu ihrer Rettung gegeben haben.

Von Markus Kniebeler