Hohennauen

Formel-1-Rennen kennen die meisten Havelländer nur aus dem Fernsehen. Für Alexis Korn aus Hohennauen war der Rennsportzirkus jahrelang beruflicher Alltag. 14 Jahre arbeitete er als Koch weltweit auf Sportveranstaltungen für einen der größten Caterer Europas. Malaysia, China, Kanada, Japan – Alexis Korn war in den Küchen dieser Welt zu Hause.

„Als Koch ist das kein Problem, in diesem Job kannst du überall arbeiten, denn in der Küche sprechen alle die selbe Sprache: Französisch“, erklärt der gebürtige Havelländer. Dabei lag ihm die Fremdsprache früher gar nicht: „Ich hatte eine sechs in Französisch, als ich die Bürgelschule in Rathenow besuchte.“

1985 eröffnete die Mutter eine kleine Eisdiele

Dass es mal seine Arbeitssprache wird, konnte er nicht ahnen. Wenngleich ihm die Karriere irgendwie auch von zuhause mitgegeben wurde. Alexis Korn war gerade sechs Jahre, als seine Mutter Monika Lehmann-Korn sich 1985 dazu entschloss, als gelernte Dekorateurin eine kleine Eisdiele am Hohennauener See zu eröffnen.

Aus der Eisdiele wurde bald eine kleine Gaststätte, weil die Urlauber des nahe gelegenen Campingplatzes immer häufiger nach einem Imbiss fragten. Und weil die Familie unmittelbar neben dem Gasthaus lebte, wuchs der Junge zwischen Küche, Tresen und Strand auf.

Gejobbt hat er in anderen Branchen

Als Teenager jobbte er aber nicht in Mamas Restaurant, sondern auf dem Bau. „Unter anderem habe ich zwei Wochen lang Dachpappe aufs Golfhotel geklebt. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Da war mir klar, dass das nicht das Richtige für mich ist“, erinnert sich Alexis Korn.

Das Restaurant Strandgut am Hohennauener See. Quelle: Christin Schmidt

Ganz anders ging es ihm während eines Praktikums 1995 in einem Göttinger Hotel. Eine Bekannte aus Rathenow hatte Monika Lehmann-Korn den Tipp gegeben mit dem Hinweis, dass die Ausbildung dort sehr streng ist. „Ich dachte, das ist genau das Richtige für Alexis, weil er immer ein bisschen flippig war“, erinnert sie sich.

Für die Ausbildung ging es nach Göttingen

Und sie hatte recht. 1996 begann er eine Ausbildung zum Koch im „Alten Forsthaus“ in Göttingen. Vier Jahre später – Alexis Korn hatte gerade seinen Zivildienst beendet – verpasste er am Bahnhof Zoo seinen Zug. Die Wartezeit nutzte er spontan, um in einem Hotel nach Arbeit zu fragen.

Er konnte nicht ahnen, dass ihn dieser spontane Einfall rund um den Globus führen sollte. Korn plauderte mit dem Küchenchef des Hotels, Arian Dyks aus Holland, und schon bald standen sie gemeinsam in der Küche.

Plötzlich kochte er für den Formel-1-Zirkus

„Nach etwa einem Jahr bekam er das Angebot, für Do & Co zu arbeiten und nahm mich mit. Als Jungkoch mit einem Gehalt von 900 Euro in Berlin war das sehr verlockend“, erzählt Korn. Drei Monate verpflichtete er sich, in Wien zu arbeiten, um danach für die Fahrer der Formel 1 und all diejenigen zu kochen, die bereit sind für ein Rennwochenende schlappe 5000 Euro zu zahlen.

Fußball-Weltmeisterschaft, Tennis-Turniere, auch bei der Fußball-EM in Portugal war der Havelländer dabei. „Das klingt alles sehr aufregend und spannend – das war es auch. Aber man darf nicht vergessen, dass es ein Knochenjob ist.“

333 Arbeitsstunden – in einem Monat

Während der WM 2006 in Deutschland schrubbte er in einem Monat 333 Stunden. Bereut hat er diesen Schritt dennoch nicht, immerhin hat er so auch vor zehn Jahren seine Freundin in Madrid kennengelernt. Heute lebt das Paar in Hohennauen.

Aus dem kleinen Gasthaus ist inzwischen das Restaurant „ Strandgut“ geworden. 2015 übernahm Alexis Korn die kulinarische Leitung des Hauses und versucht seither behutsam, den Havelländern eine gehobene, vielfältige Küche näherzubringen. Sein beliebtes Oktopus-Carpaccio hat es schon auf die Karte geschafft.

Von Christin Schmidt