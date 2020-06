Amt Rhinow

„Wenn der kommunale Rettungsschirm so kommt, wie es die Zusammenstellung verspricht, so hoffen wir, mit einem blauen Auge davon zu kommen und keinen totalen Schiffbruch zu erleiden“, sagt Amtsdirektor Jens Aasmann zur Einschätzung der Situation in der Region.

Das war geplant

Brandenburgs Rettungsschirm könne den Kommunen helfen, die Krise finanziell zu überstehen.Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Epidemie werden enorm sein, auch für die Gemeinden des Amtes Rhinow. Die sechs Gemeinden haben ihre Haushalte für 2020 mit Erträgen aus dem Finanzausgleichsgesetz ( FAG) und Steuern von insgesamt 4,2 Millionen Euro geplant.

Neue Berechnungen

Diese Einnahmen werden einer Schätzung der Kämmerei zufolge schrumpfen.Voraussichtlich um 713 000 Euro infolge der Krise auf nunmehr knapp 3,5 Millionen Euro. Bei den allgemeinen Schlüsselzuweisung geht das Amt von 13 Prozent weniger Einnahmen aus, was für die Gemeinden unterm Strich 333 000 Euro weniger in den Haushaltskassen bedeutet. 19,7 Prozent geringere Einnahmen aus der Gewerbesteuer wirken sich als Summe allerdings nicht so krass aus, weil in der von Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft geprägten Region überhaupt nur wenige Unternehmen Gewerbesteuerpflichtig sind.

Vernünftige Menschen

Während in der Kämmerei gerechnet wird, fällt das Fazit zur Frage, wie sich die Einwohner im Ländchen Rhinow während der Krise verhalten, beachtlich aus. Michael Mirschel, Leiter des Ordnungsamtes, war in den vergangenen Wochen viel unterwegs. Rund vier Stunden und 110 Fahrkilometer benötigt er für eine Runde durch das Amt.

Der Rhinower Ordnungsamtsleiter Michael Mirschel auf seiner täglichen Kontrollfahrt. Quelle: Norbert Stein

Die Leute, denen Mirschel begegnet, machen ihm die Arbeit nicht schwer. Bis auf sehr wenige Ausnahmen halten sich die Menschen an die Abstands- und Hygieneregeln, sagt Michael Mirschel. Auch an den Wochenenden gehe es diszipliniert zu – gerade an den Gewässern in der Region.

Verantwortung

Der Ordnungsamtsleiter hat zudem eine Erfahrung gemacht. Die Menschen seien sehr aufmerksam und beobachten ihr Umfeld sehr genau. Mirschel freut sich über so viel Verantwortung.

Die Gemeinden im Amt Rhinow nehmen weniger Geld ein. Quelle: Jens Wolf/dpa

Zurück in die Kämmerei: insgesamt kommen doch 60 000 Euro Gewerbesteuer weniger zusammen. Das Amt geht nunmehr von 242 000 Euro Gewerbesteuereinnahmen für Havelaue, Seeblick, Großderschau, Kleßen-Görne, und Rhinow für dieses Jahr aus.

Noch mehr Zahlen

Der Anteil an der Einkommenssteuer wird sich für die Gemeinden um 309 000 Euro auf nunmehr 914 000 Euro verringern. Von den nun geplanten 120 000 Euro Einnahmen als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden voraussichtlich 11 000 Euro ausbleiben. Die investiven Schlüsselzuweisungen könnten sich um 24 000 Euro minimieren, auf etwa 165 000 Euro.

Der kommunale Rettungsschirm ist bei den Zahlen noch nicht berücksichtigt. Dazu bedarf es verbindlicher Zusagen, hieß es.

