Rhinow

Mit einem freundlichen „Hallo, schön, dass ihr gekommen seid“, begrüßte Ute Friesike die Besucher zum Tag der offenen Tür in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Rhinow in der Bergstraße. Zu dem gemütlichen Nachmittag hatte der Awo-Ortsverein Rhinow eingeladen. Ute Friesike ist die stellvertretende Vereinsvorsitzende und Leiterin der Begegnungsstätte.

Gäste aus anderen Verbänden

Dem Ortsverein mit insgesamt 115 Mitgliedern angeschlossen sind die Awo-Ortsgruppen Spaatz und Hohennauen. Aus beiden Dörfern waren Frauen zum Tag der offenen Tür gekommen. Auch Mitglieder der Awo Ortsvereine Rathenow und Nauen nutzen die Veranstaltung, um sich über das Engagement der Arbeiterwohlfahrt und ihre Angebote in Rhinow zu informieren und um die Begebungsstätte zu besichtigen.

Anzeige

Leselektüre

Es war ein sonniger und warmer Nachmittag und so war der Tag der offenen Tür in erster Linie eine Freiluftveranstaltung – mit Sommerfest-Flair. Die Besucher machten es sich an Kaffeetafeln unter schattigen Bäumen bequem, ließen sich von Hilda Joseph mit Geschichten unterhalten oder versorgten sich am Büchertisch einer Rathenower Buchhandlung mit neuer Leselektüre.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Büchertisch der Buchhandlung Thieke beim Tag der offenen Tür der Awo in Rhinow. Quelle: Norbert Sten

Die Ehrenamtsagentur Potsdam war mit einem Infostand nach Rhinow gekommen und sorgte für Unterhaltungsmusik. Die Besucher, Gäste und Gastgeber nutzen den Tag für Gespräche und einen Erfahrungsaustausch zur Gestaltung der Vereinsarbeit.

Viele Fragen

„Was hat denn der Ortsverein Rhinow zu bieten“, wollten auswärtige Gäste von den Gastgebern wissen. „Gemeinsam statt einsam“ ist unser Motto“, antwortete Ute Friesike und sagte weiter: „In unserer Begegnungsstätte ist immer etwas los.“ Die Leiterin nannte dafür Beispiele. Die Kreativgruppe Handarbeit des Ortsvereins trifft sich an zwei Montagen im Monat.

Jeden Tag

Eine Radfahrgruppe trifft sich immer Dienstags zu gemeinsamen Ausflügen. Der Mittwochnachmittag ist thematischen Veranstaltungen vorbehalten und Donnerstags kommen 20 Männer und auch einige Frauen zum Skat in die Begegnungsstätte.

Ute Friesike, Leiterin der Awo Begegnungsstätte in Rhinow. Quelle: Norbert Sten

Fünfmal im Jahr nutzt der Blutspendedienst die Räume in der Bergstraße. Der Ortsverein organisiert Seniorenreisen und Tagesausflüge. Im September steht ein Ausflug nach Ketzin mit Dampferfahrt auf dem Veranstaltungsplan und in jedem Monat geht es einmal nach Bad Wilsnack.

Noch immer beliebt

Geplant sind auch schon für den Herbst zwei Veranstaltungen zum Europäischen Filmfestival für Senioren. „Bei uns kann jeder mitmachen wer Lust und Laune dazu hat“, sagte Ute Friesike. Sie sei froh, dass die Begegnungsstätte durch die Corona-Schließung von Mitte März bis Juni nicht an Zuspruch eingebüßt hat.

Seit 27Jahren

Gleich mit der Wiedereröffnung seien die Angebote wieder rege genutzt worden, unter Einhaltung von Hygiene – und Abstandsregeln. Seit seiner Gründung vor 27 Jahren bringt sich der Awo-Ortsverein Rhinow mit generationsübergreifenden Angeboten in das Leben der Kleinstadt ein.

Von Norbert Stein