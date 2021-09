Rhinow: Die ersten Wähler sind vor 8 Uhr da

Rhinow

Kathleen Lamprecht ist zufrieden. „Alles verläuft in geordneten Bahnen“, resümiert sie gegen Mittag zum Wahlverlauf in Rhinow. Sie ist seit vielen Jahren Wahlvorsteherin in der Kleinstadt mit 1357 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern für Bundestagswahl.

Bis 12 Uhr hatten hier 310 Wahlberechtigte im Wahlraum in der Grundschule ihre Stimme abgegeben. „Im Vergleich zu früheren Bundestagswahlen ein durchaus gutes Zwischenergebnis“, so ihre Einschätzung aus den Erfahrungen früherer Bundestagswahlen.

15 Minuten vor Öffnung des Wahlraumes hätten schon die ersten Wähler vor auf Einlass gewartet, wo die Rhinower in drei Wahlkabinen ihre Kreuze setzen konnten. Ein schöner sonniger Herbsttag habe dafür gesorgt, dass viele Rhinower den Gang in die Wahlkabine mit einen Spaziergang oder einem Fahrradausflug verbunden haben, hat sich Kathleen Lamprecht erzählen lassen.

304 Rhinower haben die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. So konnten am Sonntag noch insgesamt 1053 Wählerinnen und Wähler im Wahlraum wählen. Um 14 Uhr hatten 445 Einwohner (42,3 Prozent) davon Gebrauch gemacht.

Von Christin Schmidt