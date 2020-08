Wolsier

Die Sonne scheint unerbittlich, als hätte sie einen ganzen Sommer nachzuholen. Kaum ein Lüftchen weht, das Gras lässt seine Halme hängen. Es ist ein heißer Tag, auch in der Großen Grabenniederung zwischen Wolsier und Gülpe.

Leichte Beute

Über dem Großen Graben kreisen Fischreiher, die offensichtlich leichte Beute entdeckt haben. Ansonsten ist es ruhig in der Wiesenlandschaft. Karl Heinz Lindner steht an der Böschung. Er schaut auf den Großen Graben und sieht viele tote Fische im Wasser liegen.

Sauerstoff fehlt

Karl Heinz Linder ist schockiert von dem Anblick. Er schüttelt verständnislos den Kopf und sagt: „Die toten Fische müssten nicht sein. Der Große Graben müsste dafür ordentlich bewirtschaftet und gepflegt werden. Das Wasser muss fließen, damit die Fische genügend Sauerstoff haben“.

Als Karl Heinz Lindner im Großen Graben angeln wollte, sah er die toten Fische. Quelle: Norbert Stein

Dabei schaut er auf einen ziemlich verkrauteten Durchlass unter einer Wiesenüberfahrt. „Wasser kann da kaum noch durchfließen“, urteilt Karl Heinz Lindner. Der Große Graben ist zudem weitgehend von einem „Teppich“ aus Wasserlinsen – auch als Entengrütze bekannt – überzogen.

Ein Experte

Auch dafür hat Lindner kein Verständnis. Unter der Entengrütze sind bestimmt noch mehr tote Fische, befürchtetet er. Karl Heinz Lindner kenn sich mit Melioration aus, er kümmerte sich früher beruflich auch um die Wasserwirtschaft in der Großen Grabenniederung.

Verantwortungsgefühl

Seit einigen Jahren ist er Rentner. Zum Angeln fährt der Mann aus Wolsier immer noch zum Großen Graben. Es ist seine Heimat, für der er sich auch als Rentner weiter verantwortlich fühlt. Als Lindner an seinem jüngsten Angeltag die toten Fische im Wasser sah, informierte er umgehend den Rhinower Ordnungsamtsleiter Michael Mirschel.

Zum Teil sind die Gräben mit Entengrütze bedeckt. Quelle: Norbert Stein

Für die Grabenbewirtschaftung zuständig ist allerdings der Wasser- und Bodenverband Untere Havel - Brandenburger Havel. „Der Verband ist schon tätig geworden und bemüht sich in Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen um eine Verbesserung der Situation“, sagt Geschäftsführer Winfried Rall.

Mehr Wasser

Wasser sei allerdings knapp, fügt er hinzu. Deshalb könne man auch am Wehr Friedrichstraße zwischen Hohennauen und Parey nicht unbegrenzt Wasser aus der Havel in den Großen Graben leiten, der sich von hier aus durch die Gemarkung unter der Wolsierer Steinbrücke hindurch in Richtung Gülpe schlängelt.

Durchlass beräumt

In Absprache mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises habe man sich jetzt entschieden, am Wehr Friedrichstraße doch zusätzlich etwas Wasser einzuleiten, erklärt Rall. Zudem sei der Große Graben im Bereich des Durchlasses zwischen Wolsier und Gülpe beräumt worden.

Das Einlasswehr für den Großen Graben an der Friedrichstraße zwischen Hohennauen und Parey Quelle: Norbert Stein

„Mehr kann man derzeit nicht machen“, sagt der Geschäftsführer. Genügend Wasser und eine ordentliche Beräumung seien gerade bei den hochsommerlichen Temperaturen der letzten Tage wichtig. Andere Gewässer mit toten Fischen im Verbandsgebiet seien ihm nicht bekannt, so Rall.

Kein Fischsterben

Der Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Brandenburg äußert sich ähnlich. „Es gibt kein Fischsterben in der Havelregion “, sagt Ronald Menzel. Zur Entengrütze möchte er sich nicht festlegen. Am Tage könnte sie als Teppich die Fische im Wasser durchaus vor Hitze schützen, meint er. Aber in der Nacht verhindere sie die Anreicherung mit Sauerstoff.

Von Norbert Stein