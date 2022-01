Horst Dahlmann versorgt seine Tauben mit Futter. Er schaut in die Volieren und ist zufrieden. Den Tauben geht es gut und so ist auch Dahlmann zufrieden. Tauben züchtet der Rhinower schon eine gefühlte Ewigkeit und schon seit seiner Jugend immer Pommersche Kröpfer.

Warum er sich 1970 für diese besondere Taubenrasse entschieden hat, kann sich Dahlmann gar nicht mehr so richtig erinnern. „Es sind einfach schöne Tauben“, sagt er dann und nennt besondere Eigenschaften. „Ein starker, massiver Körperbau. aufrechte Haltung und in der Körpermitte angesetzte breit stehende und stark befiederte Läufe seien charakteristisch für Pommersche Kröpfer, erklärt der leidenschaftliche Hobbyzüchter und sie würden ihm immer wieder imponieren. Neben seinem Engagement im Rassegeflügelzüchterverein Rathenow ist er als einziger Westhavelländer Mitglied im Sonderverein der Züchter Pommersche Kröpfer Deutschland mit derzeit 90 Mitgliedern aus neun Bundesländern.

Eine besonders schöne Taube der Rasse Pommersche Kröpfer Quelle: Norbert Stein

Wenige Züchter der Taubenrasse

„In Brandenburg gibt es nur wenige Züchter, die sich der Rasse widmen“, sagt Dahlmann. Um so mehr freut es ihn, dass nunmehr Corinna Mahule, Ralf Gräbner und Mario Camig aus der heimischen Region mit der Zucht von Pommerschen Kröpfern begonnen haben. Dahlmann selbst züchtet Pommersche Kröpfer in drei Farbschlägen. „Mehr wäre nicht sinnvoll, man darf sich nicht verzetteln“, erklärt er und nennt eine hohen Zeitaufwand für die Zucht eines neuen Farbschlages als weiteren Grund.

Die Tauben fühlen sich in ihrem Rhinower Schlag wohl. Quelle: Norbert Stein

Auf einer Kleintierwerbeschau in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) Ende vorigen Jahres hat er sieben Pommersche Kröpfer „blaugeherzt“. Bereits vor zehn Jahren hat er begonnen, diesen Farbschlag zu züchten – mit einer Taube aus Österreich und einem Täuber aus Kroatien. Auch sonst ist Horst Dahlmann international engagiert, als Ansprechpartner des Sondervereins für Züchter in Osteuropa. Zudem zeigt er seit nunmehr schon 50 Jahren Pommersche Kröpfer auf Schauen im Ausland. „1972 das erste Mal, auf einer internationaler Kleintierausstellung im ehemaligen Jugoslawien“, erzählt Dahlmann auf seinem Taubenhof mit 40 Zuchttieren. „Es war ganz schön aufregend und Jugoslawien damals ein besonders Land“,erinnert er sich an sein Ausstellungsdebüt auf internationalem Parkett.

Lampenfieber hat der Rhinower nicht mehr

Das Lampenfieber von damals hat er schon längst abgelegt und sagt noch, dass durch die deutsche Wiedervereinigung auch hinsichtlich internationaler Züchtungen und Ausstellungen vieles einfacher geworden sei. International zeigt Dahlmann seine Pommersche Kröpfer vor allem auf Schauen in Osteuropa wie Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und Russland. Auch in Österreich hat er schon ausgestellt. Nach Dänemark zur letzten Europameisterschaft wollte er auch mit Pommerschen Kröpfern, hat aber aufgrund von Übermittlungsfehlern den Anmeldetermin verpasst. Auch international sorgt Corona derzeit für eine große Ausstellungsruhe.

Eigentlich wollte der Züchter aus Rhinow nächstes Wochenende wieder auf einer Kleintierschau in Polen ausstellen. Doch auch die Ausstellung ist wie andere internationale Veranstaltungen kurzfristig abgesagt worden. Ob, wann und welche Ausstellungen noch stattfinden, dazu herrscht in allen Ländern derzeit große Ungewissheit. „Dazu gibt es derzeit von keinem Veranstalter eine halbwegs verbindliche Auskunft“, sagt Dahlmann, dem eine Folgeerscheinung noch viel größere Sorgen bereitet. „Der Kontakt zu Züchtern im Ausland geht zunehmend verloren.“ Auch deshalb hofft Horst Dahlmann auf eine baldige Zeit ohne notwendige Pandemieeinschränkungen.

In normalen Zeiten ist der Terminkalender des Züchters aus Rhinow, der mit Pommerschen Kröpfern schon Deutscher Meister wurde, sieben Landesmeistertitel errang, von Ausstellungen im Ausland zahlreiche Siegerpokale mit nach Hause brachte und Zuchttauben schon nach Saudi-Arabien und Amerika verkaufte, stets ausgebucht. Die abgesagten Ausstellungen haben auch eine geringere Nachfrage nach Zuchttauben zur Folge.

Von Norbert Stein