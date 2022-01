Rhinow

Die Masten für die Straßenbeleuchtung im Bereich Mühlenberg in Kietz, beginnend am Ortseingang aus Richtung Rhinow bis zum Eichendreieck in der Dorfmitte, sind noch aus Holz. Sie haben mittlerweile ein denkwürdiges Alter erreicht und im feuchten Boden oft schon „nasse Füße“ bekommen, besonders im Bereich der Rhinniederung. Die Anlage ist in die Jahre gekommen und marode.

Ungewollt blieben in letzter Zeit die Laternen immer häufiger dunkel in der Nacht. Für Ortsvorsteher Kasten Lempart sind sie so zu einem kommunalpolitischen Dauerbrenner geworden. „Die Straßenbeleuchtung bereitet uns immer wieder große Schwierigkeiten“, sagt der Ortsvorsteher und hat deshalb auch schon mehrmals in der Rhinower Stadtverordnetenversammlung eine Lösung gefordert.

Rhinow ist für Votum zuständig

Das Problem fällt in die kommunale Zuständigkeit der Kleinstadt, weil Kietz als Ortsteil zu Rhinow gehört. Die Stadtverordneten zeigten auch Verständnis, doch Abhilfe scheiterte immer wieder an der berühmten Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger, also am nötigen Geld.

Investitionen in die Infrastruktur in Rhinow sind 2022 geplant: Darüber freut sich auch der Ortsvorsteher von Kietz, Karsten Lempart. Quelle: Norbert Stein

Eine Lösung scheint nun auch greifbar zu werden. 60 000 Euro sind im Haushaltsentwurf 2022 der Stadt Rhinow für neue Straßenlaternen im Ortsteil Kietz vorgesehen. „Endlich tut sich etwas. Es wird höchste Zeit“, sagt der Ortsvorsteher und hofft bei der Umsetzung der Investition in zwei Bauabschnitten noch auf einen Nebeneffekt.Vielleicht ist mit der Baumaßnahme gleichzeitig auch eine Reparatur des Bürgersteiges möglich, hofft der Ortsvorsteher.

Stadtverordnete beraten im Februar

Voraussichtlich im Februar werden die Stadtverordneten den Rhinower Haushaltsentwurf 2022 abschließend beraten und entscheiden. Die wichtigsten Weichen für die Finanzpolitik der Kleinstadt in diesem Jahr haben die Abgeordneten aber schon in Vorberatungen gestellt. So haben sie sich schon zu den wichtigsten Investitionsvorhaben und damit auch zur Sanierung der Kietzer Straßenbeleuchtung in diesem Jahr verständigt.

Investieren wird die Stadt Rhinow auch 2022 wieder in die Friedhofsanlage. Quelle: Norbert Stein

Realisieren möchte die Stadt das Vorhaben in Kietz mit einer finanziellen Unterstützung aus dem gemeinsamen Investitionsfonds der Gemeinden des Amtes Rhinow. Insgesamt plant die Stadt für dieses Jahr Investitionen von rund 708 000 Euro. Dabei schlägt allein die Erschließung des Bebauungsgebietes Turmstraße/Schönholzer Weg mit Jahresanteil von über 560 000 Euro zu Buche.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den dritten Bauabschnitt Erneuerung Friedhofszaun sind 10 000 Euro eingeplant und 5500 Euro für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Deich. In die Planung zur Umgestaltung des Goetheplatzes sollen 5000 Euro fließen und weitere 5000 Euro in Planungsleistungen für Bauarbeiten am Schulprojekt Ganztagsbetreuung. Ihre 75 000 Euro investive Schlüsselzuweisung vom Land zahlt Rhinow in den Gemeinschaftsfonds der Gemeinden ein.

Von Norbert Stein