Rhinow

Eine Kraftfahrerin hat in Rhinow am Montagnachmittag bei einer Polizeikontrolle 2,29 Promille beim Atemtest gehabt. Beamte auf Streife hatten die 61-Jährige in der Werner-Seelenbinder-Straße kontrolliert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein der Frau sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet

Von MAZ