Wolsier

Die Mitstreiter um Udo Schäfer und Christina Wolff engagierten sich von Beginn an in den Gemeinden des Amtes Rhinow für blühende Vielfalt in den Dörfern – als Lebensraum für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co.

Endlich geht es los

Blühflächen und Blühstreifen sollen dafür sorgen. Die mit der Eindämmung der Epidemie verbundenen Einschränkungen hätten natürlich auch um die Regionalgruppe keinen Bogen gemacht, sagt Udo Schäfer. Nun sei man aber froh, wieder loslegen zu können.

Anzeige

Neue Eigenheime

Beim ersten Treffen in diesem Sommer führten Udo Schäfer und Christina Wolff die Teilnehmer zum Schwalbenweg am südöstlichen Siedlungsrand von Wolsier, wo die Gemeinde auf gutem Weg ist, Baurecht zu schaffen für neue Eigenheime auf drei Grundstücken.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Blühstreifen am Schwalbenweg in Wolsier möchte die Regionalgruppe Blühendes Ländchen erhalten und zu einem Naturlehrpfad gestalten. Quelle: Norbert Stein

Am Schwalbenweg zieht sich ein etwa 250 Quadratmeter großer Blühstreifen mit Wildblumen und Wildpflanzen durch die Landschaft. Die Pflanzenvielfalt auf der Fläche sei enorm, schwärmt Udo Schäfer. Christina Wolff stimmt zu und nennt dafür anschauliche Beweise. Schon bei der ersten Besichtigung hätten Mitglieder der Regionalgruppe 60 blühende Pflanzenarten und zehn verschiedene Gräser auf der Fläche entdeckt, erklärt sie.

Große Vielfalt

„Und es sind sicherlich noch mehr“, meint Udo Schäfer. Die Regionalgruppe möchte den Blühstreifen in seinem Artenreichtum erhalten. Schautafeln mit Erläuterungen zur Blüh- und Pflanzenvielfalt könnten den Schwalbenweg zu einem kleinen Naturlehrpfad werden lassen, sagt Schäfer.

Für Touristen

Vorstellen kann er sich zudem eine Knorpelschenke zur Erholung und Entspannung mit weitem Blick in die Landschaft. Die Regionalgruppe würde sich dafür auch eine Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung wünschen.

Blühstreifen in der Kreuterey. Quelle: Norbert Stein

Der Ortsbeirat Wolsier unterstützt das Vorhaben. Die Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten hält Udo Schäfer auch für wichtig, um Blühstreifen in den Dörfern anzulegen. Eine solche Zusammenarbeit kam auch in den zurückliegenden Monaten nicht gänzlich zum Erliegen.

Weitere Projekte

So wurde in Parey am Anger vor der Kirche eine kleine Blühfläche angelegt, ebenfalls in Wolsier vor der Kirche. In Gülpe blühen oder blühten Wildblumen, auch in Prietzen und Spaatz. Udo Schäfer selbst hat auch in seiner Kreuterey Wolsier wieder für Blühstreifen gesorgt.

Mit der AG Wald

Einen solchen hatte er im letzten Jahr auch gemeinsam mit der AG Wald und Wiese der Grundschule Otto Lilienthal in Rhinow vor der Turnhalle angelegt. Auch in diesem Jahr sorgte der Blühstreifen für bunte Farbtupfer vor der Turnhalle.

Von Norbert Stein