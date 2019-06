Rhinow

Die Sonne scheint mit voller Kraft auf Rhinow und beschert der Kleinstadt einen heißen Sommertag. Irmgard Ressig (86 Jahre) hält es dennoch nicht in ihrer Wohnung. Sie will unbedingt dabei sein. „Sport gehört zu unserer Familie“, sagt die Rentnerin, die bis letztes Jahr noch in der Gymnastikgruppe mitgemacht hat.

Irmgard Ressig sitzt am Mittwochnachmittag vor der Turnhalle unter einem Schatten spendenden Baum auf einer Bank. „Schön, dass so viel getan wird für die Kinder“, sagt sie und schaut dabei hinüber zum Schulsportplatz, auf dem der Nachwuchs Fußball spielt und auf der Tartanbahn seine ersten Runden dreht.

Zur Freigabe der Bahn ist ein Band durchschnitten worden. Quelle: Norbert Stein

In Höhe des Startpunktes für die Läufer hatten zuvor der Rhinower Bürgermeister Stefan Schneider, Bauamtsleiterin Birgit Schmidtke und Birgit Kracht, Leiterin der Lilienthal-Grundschule, mit Bauleuten ein Band durchschnitten. Damit gaben sie den neu gestalteten Schulsportplatz zur Nutzung frei.

Sponsorenlauf zur Einweihung

Sportlich eingeweiht wurde die neue Anlage dann mit dem dritten Sponsorenlauf der Lilienthal-Grundschule, an dem auch etwa 40 Erwachsene teilnahmen. Eingebettet war die Einweihung der Anlage für den Sportunterricht das diesjährige Schulfest und eine Projektwoche „Bewegung“ mit Vorstellungen und Schnupperangeboten verschiedener Sportarten wie Volleyball, Basketball, Leichtathletik und Akrobatik.

Früher gab es Diskussionen

Auf dem nun sanierten Schulsportplatz erinnert nichts mehr an die alten Anlagen, die schon längst nicht mehr den heutigen Ansprüchen gerecht wurden und oft für kräftige Diskussionen in der Stadtverordnetenversammlung sorgten.

Eltern kritisierten des öfteren die ungenügenden Voraussetzungen für einen ordentlichen Sportunterricht ihrer Kinder. Sie kritisierten aber nicht nur, sie packten auch mit an.

Viele ehrenamtliche Helfer

So erinnerte Bürgermeister Stefan Schneider bei der Eröffnung auch an viele Stunden, in denen Eltern, Sportler und Helfer auf der Anlage hackten, harkten, Unkraut beseitigten und Wettkampfstätten wieder herrichteten. Bei allem Fleiß konnten die Arbeitseinsätze aber die dringend notwendige Sanierung des Schulsportplatzes nicht ersetzen, sagt Uwe Albrecht, Vorsitzender des Sportvereins Rhinow/ Großderschau, beim Schulfest am Mittwochnachmittag.

Der Rasensprenger sorgte für Erfrischung. Quelle: Norbert Stein

Der Sportverein nutzt auch den Schulsportplatz für sein jährlich stattfindendes Familiensportfest. „Es ist ein schöner Sportplatz geworden“, sagt der Vereinsvorsitzende und die Schulleiterin dankt Bauleuten und Helfern für die geleistete Arbeit.

Sanierungsbeginn im März

Anfang März wurde mit der Sanierung und Neugestaltung des Schulsportplatzes begonnen. Am Mittwoch erfolgte die letzte technische Abnahme. Die Stadt investierte insgesamt 298 000 Euro in die Sanierung der Schulsportanlage. Die Landesinvestitionsbank Brandenburg unterstützte mit 192 000 Euro aus dem Förderprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Landkreis gab 52 000 Euro aus dem Sportförderprogramm „Goldener Plan Havelland“ und die Stadt steuerte die zur Gesamtfinanzierung notwendigen 54 000 Euro Eigenmittel bei.

Auch das Minispielfeld wurde gleich getestet. Quelle: Norbert Stein

Investiert wurde in eine 150 Meter lange und 2,50 Meter breite Rundlaufstrecke mit zwei Bahnen und Tartanbelag. Dazu gehört eine 75 Meter lange Dreibahnsprintstrecke. Im Inneren der Rundlaufbahn ist ein multifunktional nutzbares Spielfeld mit Naturrasen angeordnet. Die Anlage kann für verschiedene Ballsportarten genutzt werden, ist aber auch geeignet als Gymnastikplatz und für Bewegungsübungen.

Zusätzlich befindet sich im Innenraum ein 11 mal 20 Meter großes Minispielfeld aus Kunstrasen mit umlaufender Bande und integrierten Toren. Auf der nördlichen Seite des Platzes ist eine Weitsprunganlage angeordnet.

Von Norbert Stein