Rhinow

Die Stadtverordneten von Rhinow haben am Montagabend auf ihrer ersten Sitzung der Legislaturperiode einstimmig Ringo Wegner (parteilos) zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

Bürgermeister Stefan Schneider ( SPD) hatte Wegner als seinen Wunschkandidaten vorgeschlagen. Er war dann auch der einzige Kandidat für das Ehrenamt des stellvertretenden Bürgermeisters.

Überzeugendes Wahlergebnis

Ringo Wegner war bei den Kommunalwahlen als Einzelbewerber mit einem überzeugenden Ergebnis in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Er ist Vorsitzender des Heimatvereins Rhinow.

Der bisherige stellvertretende Bürgermeister Enrico Ilzhöfer (Linke) hatte bei dem Kommunalwahlen nicht wieder kandidiert für die Stadtverordnetenversammlung.

Wilke und Torno im Amtsausschuss

Keine Veränderung gab es am Montagabend bei der Wahl für den Amtsausschuss. Wie schon in der letzten Legislaturperiode wird Rhinow auch in den nächsten fünf Jahren von Eckhard Wilke ( SPD) und Herbert Torno ( FDP) im Amtsausschuss vertreten.

Ihre Wahl war am Montagabend ebenfalls einstimmig, ebenso wie die Wahl ihrer Stellvertreter Markus Stolzenburg ( SPD) und Gero Tanner ( FDP). Stefan Schneider ist als Bürgermeister „gesetztes“ Mitglied im Amtsausschuss.

Aasmann, Menzel und Klare

Zudem wählten die Abgeordneten Amtsdirektor Jens Aasmann zum Vertreter der Stadt Rhinow in den Wasser und Bodenverbänden „Unter Havel – Brandenburger Havel und „ Dosse – Jäglitz“. Weiterhin benannten die Stadtverordneten Oliver Menzel (Havelaue) und Henry Klare ( Rhinow) als Mitglieder des Aufsichtsrates der Wohnungsgesellschaft Westhavelland.

Der Vorschlag bedarf noch der Zustimmung der Gemeinden des Amtes Rhinow, die Gesellschafter sind der Wohnungsgesellschaft Westhavelland.

Auch im Rhinower Ortsteil Kietz wurden bereits die Weichen für die kommunale Interessenvertretung bis 2024 gestellt. Der Ortsbeirat wählte auf seiner ersten Zusammenkunft Karsten Lempart wieder zum Ortsvorsteher.

Von Norbert Stein