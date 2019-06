Rhinow

Der demografische Wandel stellt besonders an ländliche Regionen neue Ansprüche. Im Ländchen Rhinow ist etwa jeder vierte Einwohner 65 Jahre oder älter.

Um dem wachsenden Bedarf nach altersgerechtem Wohnraum gerecht zu werden, investierte die Wohnungsgesellschaft Westhavelland (WWH) mit ihrem Tochterunternehmen Westhavelländische Service- und Immobiliengesellschaft (WSI) in Rhinow.

Senioren-WG mit 13 Wohnungen

In der Straße der Jugend 11/12 wurden zehn Wohnungen zu einer Seniorenwohngemeinschaft um- und ausgebaut. Es wurden 13 Wohneinheiten, Gemeinschaftsräume und weitere Einrichtungen geschaffen. Die Wohnungen haben Balkone bekommen und am Giebel des Wohnhauses wurde ein Lift installiert.

Die WWH betreibt die Seniorenwohngemeinschaft nicht selbst. Sie hat dafür mit der Hauskrankenpflege Ländchen Rhinow einen Generalmietvertrag abgeschlossen. Auch Gerda Guth wohnt in der Seniorenwohngemeinschaft. Sie ist im Großen und Ganzen zufrieden. Anlass zur Beschwerde gibt aber der öfter defekte Lift, schreibt Gerda Guth in einem Leserbrief an die MAZ und berichtet von häufigen Funktionsstörungen.

Beschwerliches Treppensteigen

„Für uns Behinderte und Ältere ist es besonders beschwerlich“, schreibt die Seniorin. Bei Ausfall des Lifts die Treppen zu nutzen, falle vielen Bewohnern schwer, zumal der Speisesaal im vierten Stock liegt, die Wohnungen aber in den Etagen darunter.

Oft müssten die Pflegekräfte den auf einen Rollator angewiesenen Bewohnern die Treppen hinauf in den vierten Stockwerk helfen oder das Essen aufs Zimmer bringen, schreibt Gerda Guth weiter. Auch nach einer Reparatur am 31. Mai funktioniere der Lift nicht einwandfrei.

Eine Information am Aufzug weist darauf hin, wie dieser zu bedienen ist. Quelle: Norbert Stein

Melanie Kolbatsch, Geschäftsführerin der WSI, erklärt, der Lift funktioniere. Probleme gebe es wegen einer unsachgemäßen Bedienung des Lifts. Einige Benutzer würden nicht darauf achten, dass der Lift automatisch funktioniert.

So steht es auch auf einer am Aufzug angebrachten Information: „Türen öffnen und schließen automatisch, bei Betätigung des Türöffners. Nicht an den Türen drücken oder ziehen“. Werde dies nicht beachtet, komme es zu Störungen, die erst vom Hausmeister behoben werden müssten, erklärt die Geschäftsführerin.

Von Norbert Stein