Rhinow

In Rhinow kam es am Montagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Renault und einem Mercedes-Transporter. Zu dem Verkehrsunfall war es gekommen, als einer der Beteiligten rückwärts von einem Grundstück fuhr, um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln. Alle Beteiligten blieben unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme durch Polizisten ihre Fahrt fortsetzen. Der Schaden wird mit ungefähr 5.000 Euro beziffert.

Von MAZ