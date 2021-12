Rhinow: Verkauf von zehn Baugrundstücken ab Januar

Rhinow

Wichtige Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind bereits verlegt. „Wir liegen gut im Plan“ sagte Bauamtsleiterin Birgit Schmidtke jetzt in der Rhinower Stadtverordnetenversammlung zum aktuellen Stand der Erschließungsarbeiten für das Bebauungsgebiet Turmstraße/Schönholzer Weg. Die Stadt investiert rund 1,26 Millionen Euro in die Erschließung des neuen Wohngebiets mit zehn Grundstücken „zu Füßen“ der Rhinower Berge.

Die grundlegende Voraussetzung für das Vorhaben geschaffen hat die Stadt im vergangenen Jahr mit dem Kauf einer 10.000 Quadratmeter großen Fläche von der bundeseigenen Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH (BVVG).

Mit dem Kaufvertrag sicherte sich die Stadt zudem eine achtjährige Option zum Erwerb weiterer 12.000 Quadratmeter am Schönholzer Weg. Ob die Stadt diese Möglichkeit nutzen wird, entscheiden die Abgeordneten aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Zunächst gilt ihre Aufmerksamkeit den weiteren Arbeiten zur Erschließung der bereits erworbenen Fläche und den Vorbereitungen der Vermarktung der Grundstücke.

Fast alle Aufträge für alle notwendigen Arbeiten sind erteilt

Starten wird die Stadt mit dem Verkauf der zehn Baugrundstücke im Januar, so haben es die Abgeordneten am Montagabend entschieden und auf ihrer Sitzung im Speisesaal der Grundschule auch den Verkaufspreis festgelegt. Veräußern wird Rhinow die Grundstücke an Häuslebauer für 93 Euro pro Quadratmeter und damit für einen Preis zur Abdeckung der kommunalen Erschließungskosten, einschließlich dem Ausbau der Turmstraße und der Straße Schönholzer Weg.

Die veräußerten Grundstücke werden über einen Trink- und Abwasseranschluss verfügen, erhalten einen Breitbandanschluss und Auffahrt zu einer der beiden Straßen. Die notwendigen Ausschreibungen für die Erschließungsarbeiten sind bereits erfolgt, die Aufträge vergeben und an der Abarbeitung schon Wochen intensiv gearbeitet.

Stadt will keine Geschäfte machen

Bis auf eine Ausnahme. Der Breitbandanschluss steckt noch im Planungsverfahren, erklärte die Bauamtsleiterin in der Stadtverordnetenversammlung. Sie rechne aber in Kürze mit einem Abschluss der Vorbereitungen. So haben die Abgeordneten zunächst die mit den vorbereitenden Planungsarbeiten ermittelten Kosten von 37 000 Euro für den Breitbandausbau veranschlagt und in das Gesamtbudget zur Erschließung des Bebauungsgebietes eingearbeitet. „Sollten die Kosten für den Breitbandausbau niedriger ausfallen, sollten wir prüfen ob eine Senkung des Verkaufspreises möglich wäre“, sagte Bürgermeister Stefan Schneider.

„Als Stadt wollen wir Baugrundstücke schaffen für junge Familien, aber keine Geschäfte machen.“ Deshalb würden dem Grundstückspreis auch lediglich die tatsächlich anfallenden Erschließungskosten zu Grunde liegen. Die Erschließungsarbeiten in der Turmstraße sind schon gut vorangeschritten. Auch am Schönholzer Weg wird an der Erschließung der Baugrundstücke gearbeitet. Beschlossen haben die Stadtverordneten auch einem Antrag an die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises zur Einrichtung einer 30km/h-Zone für den Bereich Turmstraße/Schönholzer Weg.

Von Norbert Stein